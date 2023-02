Devils: longue absence pour Jack Hughes?

L’attaquant des Devils du New Jersey Jack Hughes ratera au moins une semaine de jeu en raison d’une blessure au haut du corps.

Son instructeur-chef Lindy Ruff a précisé jeudi que son cas sera évalué sur une base hebdomadaire. Lundi, il a inscrit deux buts en plus de 21 minutes sur la glace dans une victoire de

5 à 4 en prolongation contre les Canucks de Vancouver. Toutefois, Hughes a manqué quelques séquences et il a déclaré forfait à l’entraînement du lendemain. Puis, mercredi, il a quitté prématurément la séance.

«C’est un jeune homme et son âge l’aidera à traverser cette épreuve. Je pense que le terme sera plus court, a prédit Ruff au site NHL.com. Toutefois, ce n’est pas à point et il a besoin de temps pour guérir.»

Devant accueillir le Kraken de Seattle en soirée, les Devils intégreront Alexander Holz à leur formation pour remplacer Hughes. Ce dernier a inscrit 35 buts, le troisième plus haut total de la Ligue nationale de hockey cette saison. Il a totalisé 67 points en 50 parties.