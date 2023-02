LACASSE, Stéphane



Subitement à son domicile, le 14 janvier 2023, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Stéphane Lacasse. Il était le fils de feu monsieur Jean-Marc Lacasse et de feu madame Rita Lapointe. Il demeurait à Québec. Monsieur Lacasse laisse dans le deuil son frère Denis et sa mère Lise Dunn, ses collègues de l'entreprise Biscuits Leclerc, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Lacasse auLa famille recevra les condoléances, de 9h à 11h, au salon du complexe,. L'inhumation des cendres se fera au printemps au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. La famille tient à remercier les collègues et amis de Biscuits Leclerc pour leur soutien et l'écoute apportés à monsieur Lacasse et sa famille, ainsi que le CLSC de Charlesbourg pour l'accompagnement prodigué.