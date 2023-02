NORMAND, Mariette



Au C H U de Québec - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 janvier 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Mariette Normand, épouse de feu monsieur Lauréat Paquette, fille de feu madame Marie Donais et de feu monsieur Edmond Normand. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans la tristesse de son départ ses enfants Linda (Martial Tremblay), Marc (Nathalie Roberge), Guy (Sylvie Vézina), Diane (Dave Mackay), ses 9 petits-enfants Jean Tremblay (Méranie Desroches), Annick Tremblay (Marc-Antoine Papillon), Éric Paquette (Claudia Blouin), Luc Paquette (Vanessa Tremblay), Steve Paquette (Dany Suk), Jonathan et Vincent Paquette, Shaun Mackay, Sarah- Elizabeth Mackay ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, feu Robert (feu Dorothée Guiboche), feu Eugène (feu June Plummer), feu Edward (feu Thérèse Marchand), feu Armand (feu Claire Lafantaisie), feu Annette (feu Edmond Martins), feu Henri (Agnes Bérard), feu Marcel (feu Gail Grantham), feu Laurette (Gary Carrette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins(es) et amis (es) ainsi que les membres de la famille Paquette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13h.Elle sera suivie de l'inhumation des cendres au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, pour les soins de qualité et leur gentillesse.