Drame à Laval: «Dites à vos enfants que vous les aimez» – Martin St-Louis

Martin St-Louis avait beau retrouver ses joueurs après un congé de huit jours, ce n’est pas au hockey qu’il a d’abord pensé une fois de retour au Québec.

Revenant de Floride, où il en a profité pour remporter un tournoi derrière le banc de l’équipe du plus jeune de ses trois fils, l’entraîneur-chef du Canadien a été soufflé par le drame survenu dans la garderie d’un quartier de Laval.

« Des actes comme celui-là, c’est difficile à comprendre. N’importe quel enfant qui s’en va à la garderie pense qu’il est en sécurité, a lancé l’entraîneur-chef du Canadien, quelque peu secoué. Dans la vie, on tient souvent tout pour acquis. Dites à vos enfants que vous les aimez et donnez-leur de grosses caresses tous les matins. »

Près du quartier où il a grandi

St-Louis a d’autant plus été soufflé que la tragédie s’est produite tout près du quartier où il a grandi.

« C’est le chauffeur qui m’a récupéré à l’aéroport qui m’a annoncé la nouvelle. Quand il m’a dit que c’était à Sainte-Rose... Ça a frappé pas mal. J’ai grandi à Laval-Ouest. Le boulevard Dagenais, le boulevard Sainte-Rose, j’ai côtoyé ce coin-là souvent », a-t-il raconté.

« Je voudrais dire aux victimes et à leur famille de la garderie qu’on pense à elles », a-t-il ajouté.

Capitaine du Rocket lorsqu’il ne porte pas l’uniforme du Canadien, Alex Belzile a offert une réflexion similaire à St-Louis.

« C’est là qu’on se rend compte qu’on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, a soutenu Belzile. À toutes les fois qu’on a l’occasion de parler à nos proches, il faut leur dire qu’on les aime. Parfois, on ne le fait pas assez. »

« Les enfants, c’est précieux. On est tous touchés », a-t-il poursuivi.

Matheson inquiet

Pareil événement marque l’imaginaire. Personne ne souhaite se retrouver dans la peau des parents de ces jeunes enfants. Le simple fait d’y penser a de quoi mettre à l’envers.

C’est le cas de Mike Matheson dont le fils Hudson entrera bientôt à la garderie.

« On doit aller le porter à la garderie pour la première fois la semaine prochaine. Disons que ça fait réfléchir. Ça nous affecte », a indiqué le défenseur.

« J’ai de la difficulté à trouver les mots pour décrire le sentiment que je ressens, a-t-il poursuivi. C’est vraiment triste. Je pense beaucoup aux enfants et aux familles. »

Au moment d’écrire ces lignes, on ignorait toujours les motifs qui ont poussé l’individu à foncer sur l’établissement au volant d’un autobus de la STL. Peu importe la raison...

« Je ne peux pas croire que quelqu’un peut commettre un geste semblable. Je ne peux comprendre comment quelqu’un peut faire ça à des petits enfants qui n’ont pas encore commencé leur vie », s’est désolé Matheson.

Harvey-Pinard dévasté

Rafaël Harvey-Pinard raconte être demeuré collé à son écran une bonne partie de la journée dans l’espoir de réaliser et de comprendre la portée de ce qui se passait.

« Ça fait 24 heures et j’ai encore des frissons. De voir que ça se passe aussi près de chez nous, c’est terrible », a-t-il mentionné.

L’athlète de 24 ans a admis qu’une pensée effroyable lui a traversé l’esprit en pensant à sa conjointe, employée d’une école primaire de Blainville.

« Elle côtoie des jeunes un peu plus vieux, mais on s’est dit que ça aurait tout aussi bien pu arriver dans une école primaire. Autant elle que moi, on était dévasté. »

C’est un sentiment qui risque d’habiter de nombreuses personnes pendant un certain temps.