Drame à Laval: le choc a fait place à la douleur

La stupeur a fait place jeudi à la douleur et au recueillement aux abords de la Garderie Éducative Ste-Rose, à Laval, où deux enfants ont été tués par un chauffeur d’autobus qui a foncé droit sur leur local.

• À lire aussi: La mère d’une enfant assassinée partage le deuil

• À lire aussi: Justin Trudeau à la veillée aux chandelles à Laval

• À lire aussi: Drame à Laval: «Probablement que Chloé serait à l'hôpital aujourd'hui, cet adon-là nous a sauvés»

« Je ne suis pas capable de mettre des mots sur comment je me sens, ça vient par grosses vagues d’émotions et je me mets à pleurer », a indiqué jeudi Geneviève Hamel.

Tout comme des dizaines d’autres parents et enfants, elle est allée se recueillir près de l’endroit où les vies de Maeva et Jacob, tous deux âgés de quatre ans, ont été fauchées par un chauffeur de la Société de transport de Laval, mercredi matin.

À la vue des nombreuses peluches et fleurs qui s’entassaient sur un banc de neige à l’entrée du stationnement de la garderie, plusieurs parents avaient les larmes aux yeux et serraient très fort leurs enfants dans leurs bras.

Les parents d’une des deux victimes se sont aussi recueillis sur les lieux, accompagnés d’intervenants sociaux, sans toutefois s’adresser aux médias.

Photo REUTERS

Premier ministre sur place

Le premier ministre du Québec, François Legault, est venu déposer une gerbe de fleurs à l’heure du midi, accompagné des chefs de l’opposition.

« Il faut montrer que tout le Québec est derrière les victimes », a-t-il indiqué après avoir discuté avec plusieurs parents touchés directement par le drame.

« Ça a été une attente interminable, angoissante. De pas savoir qui était touché, combien d’enfants étaient touchés, si les éducatrices allaient bien... », a souligné Geneviève Berthiaume-Gagnon, dont la fillette se trouvait dans la garderie.

D’autres monuments improvisés se dessinaient peu à peu dans le quartier, notamment devant une statue près du domicile d’une jeune victime, qui devait célébrer son cinquième anniversaire dans quelques jours. « La famille a décidé de traverser cette terrible épreuve dans l’intimité », ont indiqué les proches de la petite Maeva par voie de communiqué.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Autre veillée

Le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima, située à deux kilomètres de la garderie, s’est également rempli de cierges et de toutous. La neige n’a pas découragé la centaine de personnes qui s’y sont rassemblées en début de soirée pour une veillée.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était aussi présent sur les lieux.

« C’est un moment où on ne peut que se rassembler et être là les uns pour les autres », a-t-il mentionné.

La famille d’au moins une victime s’est recueillie dans l’église, donnant droit à des scènes déchirantes.

À travers des accolades bien senties, ils ont été nombreux à fondre en larmes, toujours inconsolables, a constaté Le Journal.

Sans réponses

L’enquête n’a toujours pas déterminé les possibles motifs du crime qu’aurait commis Pierre Ny St-Amand, a indiqué la police de Laval.

Plusieurs rumeurs qui ont circulé depuis la tragédie ont d’ailleurs été infirmées par les autorités.

– Avec Laurent Lavoie, TVA Nouvelles et l’Agence QMI