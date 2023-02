Du plomb dans l’aile du GéoLAGON Charlevoix

Encore la semaine dernière, le promoteur de GéoLAGON se disait confiant de soulever une première pelletée de terre en juin à Petite-Rivière-Saint-François, mais la MRC de Charlevoix a adopté une résolution bloquant pour 90 jours tout développement en zone forestière.

« Le projet GéoLAGON a été l’étincelle pour amener une réflexion plus en profondeur sur les projets de développement », explique Pierre Tremblay, préfet de la MRC.

M. Tremblay a indiqué au Journal que la population se questionne sur la nécessité d’un tel projet, prévoyant 600 unités de logement, dont plusieurs de type Airbnb.

Consultations

« Il y a beaucoup de pression sur le développement résidentiel et commercial depuis le début de la pandémie et on va consulter la population dans les prochains mois », dit-il.

Le maire de Petite-Rivière-Saint-François s’est montré déçu du vote des élus de la MRC.

Le promoteur Louis Massicotte maintient que son projet respecte le zonage et se ferait sur un terrain déjà déboisé, en plus d’aider au développement économique de la région. « Je crois que c’est un pensez-y-bien pour tous », a-t-il réagi.

Selon le résultat des consultations, la MRC pourrait changer le zonage et les usages de diverses parties de son territoire.

L’autonomie

Louis Massicotte affirme que les villages GéoLAGON qu’il veut construire dans quatre régions à proximité de Québec et Montréal seront autosuffisants en énergie et auront le potentiel de vendre de l’électricité à Hydro-Québec.

Questionné sur ses échanges avec la société d’État, il a affirmé que son équipe avait eu des contacts.

Autre son de cloche chez Hydro-Québec, où on précise aussi que la vente d’électricité se fait uniquement par appel d’offres.