TREMBLAY, Gisèle



Au CHSLD de Charlesbourg, le 25 janvier 2023, est décédée madame Gisèle Tremblay épouse de feu Julien Bluteau. Elle était la fille de feu madame Marie Boivin et de feu monsieur Joseph (Pitre) Tremblay. Elle demeurait à Beaupré.où la famille recevra les condoléances de 9 h à 10 h 55. Elle laisse dans le deuil son fils Nelson (Marie-Claude Lebrun) et son petit-fils Bastien; sa fille feu Lili; sa sœur Laurenna (Jean-Roch Pilote); sa belle-sœur Anne-Marie Côté et son beau-frère Joseph-Paul Tremblay, son grand ami Réjean Girard ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir du Château, CHSLD de Charlesbourg et l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationsab