FOURNIER, Andrée



Le 22 janvier 2023, est décédée à l'Hôpital d'Alma, à l'âge de 81 ans et neuf mois, Mme Andrée Fournier (garde Côté), fille de feu M. Maurice Fournier et de feu Mme Carmèle Néron. Elle était la sœur jumelle de feu Renée Fournier (feu Yvan Desgagné). Elle demeurait à Alma. La famille accueillera parents et amis aude 14 h à 16 h.(Pour ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous, il est possible de participer à distance à la célébration qui aura lieu en direct et en rediffusion au www.complexefuneraireberubeetfils.com).Elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Éric Larson ; ses petits-enfants : Lane et Reid ; ses sœurs et son frère : Lucie (Gilles Brien), Lyne (Réjean Boutin) et Claude (Mich-Lynn Lepage) ; ses nièces : Sophie Desgagné et Anaïs Boutin ainsi que de nombreux parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la fondation de l'Hôtel Dieu d'Alma (300, boul. Champlain Sud, Alma (Québec) G8B 5W3 Tél: (418) 669-2000 ext: 6601).