PELLETIER, Raymond



Au CHSLD Sainte-Monique, le 31 janvier 2023, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédé monsieur Raymond Pelletier, époux de madame Rose-Aimée Langevin, fils de feu madame Eugénie Pelletier et de feu monsieur Alphonse Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h15.L'inhumation des cendres se fera à 12h30 au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse Rose-Aimée, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (André Champa-gne) et Michel (Sophie Robitaille); ses petits-enfants : Philippe (Caroline), Jean-François, Alexandra (Maxime), Vincent, Steve (Barbara) et Francis; ses arrière-petits-enfants : Marie-Pier, Olivier, Laurie, Léa et Liana; ses frères et ses sœurs : Henri (Françoise), Christiane et Marcelle (Guy), ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille souhaite remercier tout le personnel du CHSLD Sainte-Monique pour les bons soins prodigués.