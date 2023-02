Explosion du nombre de cancers traités hors délais: «Je n’aime pas les résultats que nous avons en ce moment» dit Christian Dubé

L’explosion du nombre de cancers traités hors délais préoccupe le ministre de la Santé. Insatisfait des progrès réalisés pour le rattrapage des chirurgies, Christian Dubé tape du pied.

Un peu moins d’un patient sur cinq atteint de cancer attend désormais plus de 56 jours pour sa chirurgie. Une situation que dénonce le député libéral André Fortin.

Le ministre Dubé a admis jeudi partager les préoccupations de son vis-à-vis. «Je n'aime pas les résultats que nous avons en ce moment. Je vous le dis et j'ai demandé au (président de la Fédération des médecins spécialistes), le Dr Oliva, de me revenir avec un plan spécifique», a-t-il affirmé, à l’Assemblée nationale.

Il souligne néanmoins qu’il y a toujours un ralentissement des blocs opératoires à cette période de l’année. «Les mois de décembre et les mois de janvier, c'est les pires mois pour faire du rattrapage», a insisté Christian Dubé.

Des explications qui n’ont toutefois pas convaincu le député libéral de Pontiac. André Fortin a rappelé que pour les personnes qui souffrent d’un cancer, chaque jour compte.

«Ces gens-là sont rongés par l'inquiétude. Ces gens-là sont inquiets à tous les jours que leur cancer devienne de plus en plus important, qu'ils ne pourront pas vivre le reste de leur vie convenablement».

Le ministre assure travailler de concert avec les médecins spécialistes pour trouver des solutions. Mais il ajoute du même souffle ne pas pouvoir opérer à leur place.

«On a eu des succès dans les urgences parce que tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Maintenant, il y a un équilibre entre les chirurgies et les urgences. Maintenant, (les médecins spécialistes) doivent me démontrer qu'ils peuvent aussi bien exécuter un plan sur les chirurgies».