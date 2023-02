CHRISTOPHER, Lawrence



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, Québec, le 1er février 2023, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédé monsieur Lawrence Christopher, époux de feu madame Irene Rees. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans la marine Britannique. Il demeurait à Portneuf.et de là, au cimetière Wood End de Portneuf, sous la direction duMonsieur Christopher laisse dans le deuil ses enfants : David (Gisèle Giguère), Ross (Jocelyne Touzin), BarbaraAnn (feu Alan Benison); ses petits-enfants : Sean (Donna Gail MacDonald), Scott, Shelley (Jason Bauman), Stacey, John Ross, Steven (Frédérique Fortin); ses arrière-petits-enfants : Emily Ann (Erik Bodas), Jacob (Victoria Wilson), Meghan, Alexandra, Bronwyn, Riley, Marie et Alice; sa soeur Thelma (David Armstrong) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du 2ième étage du Saint-Brigid's Home et de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués, et un remerciement particulier à ses voisins, Carole et Roger Rompré. Compensez l'envoi de fleurs par un don au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, 1645, chemin Saint-Louis, Québec (Qc) G1S 4M3.