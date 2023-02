ISABEL, France



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 janvier 2023, à l'âge de 61 ans et 8 mois, est décédée madame France Isabel, conjointe de madame Ginette Lévesque, fille de feu madame Lise Robin et de monsieur Jean-Claude Isabel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Outre sa conjointe Ginette, elle laisse dans le deuil son père Jean-Claude (Lise Leclerc); les enfants de sa conjointe : Brendon Lévesque Morin (Alicia Therrien) et Branda Lévesque Morin; ses petits-enfants de cœur, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place, site web : www.cancer.ca