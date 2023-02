PAQUET, André



Paisiblement, au CHSLD de St-Flavien, le 2 février 2023, est décédé à l'âge de 89 ans, Monsieur André Paquet. Il était l'époux de feu Dame Carmelle Bergeron. Le fils de feu monsieur Alphonse Paquet et de feu dame Alma Audet. Il a résidé à Dosquet et plus récemment à Laurier-Station.L'urne sera mise en niche au columbarium de Lotbinière, situé au 320, rue Laurier à Saint-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Joanne Perron), René (Martine Bergeron), Richard, Jocelyn (Patricia Côté), Christiane (Denis Bibeau); ses 11 petits-enfants et ses 15 arrière-petits-enfants. Sont également dans le deuil ses frères et sœurs : Marcel Paquet (Anette Desharnais), feu Adrien Paquet (Johanne Michaud), Rosaire Paquet (Feu Onia Pinard), Jacqueline Paquet (feu Jean-Guy Laroche, Benoit Gingras), Françoise Paquet (Gilles Gingras), Raymond Paquet (Pierrette Côté), Feu Jean-Guy Paquet (Jocelyne Côté), Lionel Paquet (Marielle Bibeau), Marguerite Paquet (feu André Fiset, Léo Maynard), Roland Paquet (Gaétanne Turgeon), Lisette Paquet (Jean-Luc Charest), Madeleine Paquet, Jean-Marc Paquet (feu Colette Mailloux), Jean-Marie Paquet (Florence Demers), Jules Paquet (Doris Bergeron), feu Michel Paquet (Francine Sylvain), Yvon Paquet (Diane Roy), Jacques Paquet (feu Sylvie Tardif, Nathalie Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : feu Thérèse (feu Georges Bélanger), feu Madeleine (feu Lionel Auger), feu André (feu Mireille Houde), feu Jean-Marie (feu Clara Melançon), feu Rita (feu Hervé Bergeron), Raymond (Edith Desruisseaux), feu Roland (feu Aurore Trépanier), feu Lisette (feu Arthur Marleau), feu Noëlla (Jean-Paul Faucher), Jeannette (feu Raymond Barabé), feu Adrienne (feu Denis Fortin), Clément (Raymonde Beaulieu), feu Gaston (feu Ghislaine Boivin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Remerciements sincères aux préposé(e)s, au personnel de soutien et aux bénévoles du CHSLD de Saint-Flavien pour leurs bons soins.