BRUNEAU, Daniel

À son domicile, le 18 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Daniel Bruneau, époux de feu madame Jacqueline Thimineur, fils de feu madame Delvina Auger et de feu monsieur Adélard Bruneau. Il demeurait à Québec. Employé de Forest Canada à Saint-Gabriel-de-Valcartier pendant 40 ans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.et sera également disponible en webdiffusion. Il laisse dans le deuil ses fils : Michel (feu Gaétane), Yvan (Manon), feu Reynald et Sylvain (Marlène); ses petits-enfants : Gaétan et Louisette; sa sœur Janine (feu Raymond); son beau-frère Roger Lancteau (feu Mariette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci au CLSC de la Jacques-Cartier, préposés et infirmières, pour les bons soins rendus à M. Daniel Bruneau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.