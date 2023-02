L’adoration en Corée du Nord

Kim Jong-un vient d’offrir sa fille Kim Ju Ae à l’adoration du bon peuple nord-coréen.

Hier, encadrée par son père et sa mère, la fillette de 10 ans s’est assise à un grand banquet célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l’armée du pays.

Derrière eux, les plus hauts généraux de l’armée nord-coréenne, grimés de médailles comme des sapins de Noël, sourient béatement.

Les Nord-Coréens expliquent que l’adoration de Kim Jong-un et de sa famille font partie de l’identité nord-coréenne et qu’ils en sont fiers.

Ne pas l’être pourrait leur valoir une balle entre les deux yeux.

Vol familial

La dévotion nationale des Nord-Coréens ne serait que ridicule si elle ne masquait pas le vol que la famille de Kim Jong-un opère sur la Corée du Nord depuis 1945. Depuis que les Soviétiques ont placé cette famille au pouvoir, elle détourne à son bénéfice toute l’économie du pays. Elle redistribue une partie de son butin à ceux qui l’aident à demeurer au pouvoir. Ainsi, environ un million de Nord-Coréens, sur les 22 millions qui forment sa population, vivent dans une relative aisance. Les autres sont très pauvres.

Les cultes de la personnalité sont difficiles à entretenir au 21e siècle. Les gens sont de plus en plus éduqués et ils peuvent saisir le ridicule de tels cultes.

D’où le contrôle quasi total de l’information du gouvernement nord-coréen. Par exemple, les postes de télés et de radios sont scellés. Ils ne peuvent capter que les émissions diffusées par la Corée du Nord. Toute modification de ces appareils est punissable de prison.

La censure et la ferveur du culte ne suffisent pas à assurer la docilité de la population. Il faut aussi y ajouter une terreur, qui décourage toute forme de critique.

Le culte de Kim Jong-un est ainsi un culte de référence pour tous ceux qui désirent édifier des cultes ou les rendre plus puissants.

Monstrueux et inquiétant

C’est aussi ce qui le rend dangereux, parce que comme tous les cultes, il peut cultiver chez ses adeptes le fanatisme.

Il y a quelque chose de particulièrement monstrueux et inquiétant à voir ainsi adoubée une fillette d’une dizaine d’années.

On frémit à l’idée de la mort subite de son père et à sa possible succession par une enfant gâtée qui n’a aucune notion de la vie adulte, mais qui aurait entre les mains des ogives nucléaires.

Bien entendu, Kim Ju Ae aurait probablement un régent, possiblement sa mère, qui jusqu’à sa majorité dirigerait le pays. Mais cette perspective n’est guère plus rassurante.

D’aucuns prétendent qu’il s’agit là de politique intérieure et que ce n’est pas l’affaire des non-Coréens.

C’est faux. La politique intérieure des pays qui ont de l’armement atomique et dont les dirigeants peuvent par un simple caprice déclencher une guerre mondiale est l’affaire de tous les êtres humains.