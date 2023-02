L’âge n’est qu’un chiffre!

Photo fournie par la famille

John Kuzmaski est né le 9 février 1923 à St.Catharines en Ontario dans une famille Polonaise-Ukrainienne. Dans la vingtaine, la faune, la flore et le charme de Québec ont poussé ce grand gaillard de 1,95 m à s’établir chez nous à Québec. Il a fait carrière à la Northern Electric de 1946 jusqu’à sa retraite, mais s’est aussi signalé en s’alignant pour l’équipe de crosse Montagnard de Québec de 1946 à 1948 (photo). Passionné par la nature, il habite Lac-Beauport et profite du chalet qu’il s’est construit dans la région de Portneuf où il pouvait pratiquer la chasse et la pêche. L’année dernière, il a participé à des retrouvailles dans son patelin ontarien en conduisant seul sa voiture pour l’aller-retour. D’ailleurs, il a encore réussi récemment encore l’examen de conduite de la SAAQ avec aplomb. Selon des proches, son intégration, sa volonté et son engagement en tant que citoyen de Québec n’ont jamais été mis en doute. Joyeux centenaire, Monsieur John.

Rencontres inspirantes

Lors d’une activité, tenue au Peps de l’Université Laval récemment, 30 jeunes soutenus par Motivaction Jeunesse de la région de Québec ont rencontré 12 athlètes du Rouge et Or. Cette activité visait à inspirer ces jeunes et leur donner la chance d’échanger avec la relève sportive pour contribuer au développement de nouvelles passions et d’apprendre les rudiments de trois sports de compétition, pratiqués par les athlètes de l’université, soit le football, le rugby et le volleyball. TELUS, partenaire de cette journée spéciale en a profité pour mettre un don de 20 000 $ à Motivaction Jeunesse pour la poursuite de sa mission.

Les Remarquables

La Fondation de l’Université Laval-Développement et relations avec les diplômés vient de dévoiler la première de 10 lauréates et lauréats qui seront annoncés au cours des prochaines semaines, dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables. Me Olga Farman (photo), associée directrice du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright et diplômée de l’Université Laval en droit et en administration des affaires, reçoit donc le prix Grand diplômé pour la qualité de son parcours et son engagement exceptionnel au sein de la communauté de Québec. Maintes fois récompensée au cours de sa carrière, Olga Farman a notamment été nommée au palmarès de The Best Lawyers in Canada 2023 dans le secteur Gouvernance, et désignée Avocate émérite par le Barreau du Québec en 2021. Olga Farman siège également aux conseils d’administration de grandes organisations, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec et Beneva – Assurances et services financiers. Les Remarquables regroupent les lauréates et lauréats du prix Jeune diplômé, réservé aux 40 ans et moins, et du prix Grand diplômé, attribué aux 41 ans et plus.

Anniversaires

Maxime Dufour-Lapointe (photo), retraitée du ski acrobatique (bosses), l’aînée des trois sœurs Lapointe et étudiante en médecine à l’Université de Montréal, 34 ans... Vladmir Guerrero, avec les Expos de 1996 à 2003, 48 ans... Anik Bissonnette, danseuse étoile québécoise avec les Grands ballets canadiens (1990-07), 61 ans... Chris Nilan, avec le Canadien de 1979 à 1988 et en 1992, 65 ans... Guy Dufour, ex-Nordiques de l’AMH, 77 ans... Gérard Lenorman, chanteur français, 78 ans... Mia Farrow, actrice américaine, 78 ans.

Disparus

Le 9 février 2022 : Jeremy Giambi (photo), 47 ans, voltigeur de gauche et joueur de premier but dans le baseball majeur avec les Royals de Kansas City (1998-99), les A’s d’Oakland (2000-02), les Phillies de Philadelphia (2002) et les Red Sox de Boston (2002-2003). Il était le frère de Jason Giambi... 2021 : Chick Corea, 79 ans, compositeur de jazz américain... 2018 : Reg E. Cathey, 59 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles dans House of Cards... 2015 : Yvan Laroche, 67 ans, époux de Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic... 2015 : Claude Ruel, 76 ans, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal... 2015 : Tony Mignacca, 56 ans, président et chef de la direction de la chaîne de magasins SAIL Plein Air... 2013 Gérard Asselin, 62 ans, conseiller municipal à la ville de Baie-

Comeau et ex-député de Charlevoix et de Manicouagan à Ottawa... 2010 : Jacques Hétu, 71 ans, compositeur québécois... 2004 : Claude Ryan, 79 ans, politicien, ancien chef du Parti libéral de 1978 à 1992... 1981 : Bill Haley, 55 ans, père du rock and roll, on lui doit la fameuse chanson Rock Around The Clock.