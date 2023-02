Le gros lot pour Yu Darvish?

Les Padres de San Diego veulent conserver les services du vétéran lanceur Yu Darvish et ils seraient sur le point de lui octroyer un contrat de six ans et de 108 millions $.

C’est du moins ce que le site officiel du baseball majeur a rapporté, jeudi. L’artilleur de 36 ans pourrait ainsi demeurer dans le giron du club jusqu’à 42 ans. Son pacte actuel doit prendre fin l’hiver prochain.

Selon les informations du journaliste AJ Cassavell, Darvish touchera 30 millions $ en 2023, soit 12 millions $ de plus que prévu.

S’il vieillit, Darvish ne montre toutefois aucun signe d’essoufflement. En 2022, à sa deuxième campagne avec les Padres, il a conservé un dossier de 16-8 et une moyenne de points mérités de 3,10 en 30 rencontres.

Il a ajouté deux victoires contre les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles, lors des deux premiers tours éliminatoires, avant de signer l’une des quatre défaites des siens aux mains des Phillies de Philadelphie en finale de la Ligue nationale. Il a maintenu une excellente moyenne de 2,88.

En 10 saisons en Amérique du Nord, Darvish a également porté les couleurs des Rangers du Texas, des Dodgers et des Cubs de Chicago.

Ce contrat de Darvish s’ajoute à plusieurs autres accordés par les Padres au cours de la saison morte. Xander Bogaerts a entre autres paraphé un pacte de 11 ans et de 280 millions $.