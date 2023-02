Le harcèlement est en tout temps inacceptable

Je me retrouve actuellement dans une situation délicate et je souhaiterais solliciter votre aide pour m’en sortir sans risquer de perdre mon emploi. Je travaille pour une compagnie d’entretien ménager dans laquelle je fais partie d’une équipe de huit personnes, des gars et des filles, qui sont sous la supervision de la plus ancienne de la gang.

C’est une femme qui a presque dix années d’expérience et qui semble bien connaître son métier, surtout le déroulement des gestes à poser. Mon problème, c’est qu’elle est toujours sur mon dos pour me dire quoi faire et surtout quoi ne pas faire. J’ai l’impression qu’elle m’a prise comme son souffre-douleur et que rien de ce que je fais ne correspond à ce qu’elle souhaiterait.

Comme je rentre en pleurant à la maison quasiment chaque soir, mon chum me dit que je devrais me plaindre au superviseur qui vient sur place une fois par semaine. Je n’ose pas le faire, car j’ai peur de me retrouver à payer ensuite pour l’avoir dénoncée.

Anonyme

Dans un premier temps, avez-vous au moins fait une tentative pour parler avec elle afin de connaître ses raisons d’agir ainsi avec vous ? Il suffit parfois d’une bonne jasette entre deux personnes de bonne foi pour dissiper les malentendus. En vous montrant ouverte à corriger ce que vous faites de mal à ses yeux, peut-être se montrera-t-elle plus indulgente envers vous ?

Mais si elle refuse d’écouter votre point de vue, il faudra alors ouvrir votre jeu avec le contremaître pour qu’il prenne conscience des agissements de sa déléguée à votre endroit. Rien de ce type ne peut se régler sans que ce soit clairement exprimé, car le harcèlement fait partie des comportements à bannir dans tous les milieux de travail. Vous ne m’en dites rien dans votre lettre, mais si par hasard vous êtes syndiquée, c’est au délégué syndical que vous devez en premier lieu adresser vos doléances et au plus vite.