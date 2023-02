Les dix séismes les plus meurtriers du XXIème siècle

Avec un bilan provisoire qui continue d'augmenter, le séisme qui endeuille la Turquie et la Syrie depuis lundi figure parmi les dix plus meurtriers du XXIe siècle.

Ce tremblement de terre est par ailleurs d'ores et déjà plus meurtrier que celui qui a fait 17 400 morts en août 1999 uniquement en Turquie.

2004 : 230 000 morts en Asie du Sud-Est

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra (Indonésie) provoque un tsunami gigantesque qui fait plus de 230 000 morts sur les littoraux d'une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est, dont 170 000 en Indonésie.

Les vagues gigantesques, parties à 700 km/h, atteignent jusqu'à trente mètres de hauteur.

2010 : 200 000 morts à Haïti

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 fait plus de 200 000 morts à Haïti et jette à la rue 1,5 million de personnes. La secousse transforme la capitale, Port-au-Prince, en champ de ruines.

Dans la foulée, le pays est touché à partir d'octobre 2010 par une épidémie de choléra, introduite par des Casques bleus népalais venus après le séisme. Elle fera plus de 10 000 morts jusqu'en janvier 2019.

2008 : 87 000 morts dans le Sichuan

Le 12 mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 fait plus de 87 000 morts et 4,45 millions de blessés, ravageant de larges zones de la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine). Parmi les victimes se trouvent des milliers d'élèves, tués dans l'effondrement d'écoles à la construction précaire.

2005 : 73 000 morts dans le Cachemire

Le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 fait plus de 73 000 morts et 3,5 millions de sans-abris, principalement dans la zone du Cachemire sous contrôle pakistanais. Les infrastructures médicales sont presque réduites à néant.

2003 : 31 000 morts à Bam en Iran

Le 26 décembre 2003, un séisme de magnitude 6,6 frappe la ville de Bam, dans le sud-est de l'Iran, et fait plus de 31 000 morts, près du quart de la population de la ville. L'ancienne ville en briques crues, merveille du patrimoine mondial, est anéantie.

2023 : déjà plus de 20 000 morts en Turquie et Syrie

Le 6 février, un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud de la Turquie et la Syrie voisine, suivi par une très forte réplique de magnitude de 7,5. Le bilan encore très provisoire s'élevait jeudi à 20 296 morts.

2001 : 20 000 morts en Inde

Le 26 janvier 2001, un séisme de magnitude 7,7 touche l'État du Gujarat (ouest de l'Inde) et tue plus de 20 000 personnes. La ville de Bhuj est détruite.

2011 : 18 500 morts au Japon

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme de magnitude 9,1. Moins d'une heure après, une vague gigantesque dépassant vingt mètres par endroits s'abat sur le littoral de la région du Tohoku (nord-est), emportant toute vie sur son passage.

L'eau envahit la centrale nucléaire de Fukushima, dont les cœurs de trois réacteurs entrent en fusion, provoquant la pire catastrophe nucléaire civile depuis Tchernobyl (Ukraine) en 1986.

La catastrophe fait quelque 18 500 morts et disparus et force plus de 165 000 personnes du département de Fukushima à évacuer à cause des émissions radioactives.

2015 : 9 000 morts au Népal

Le 25 avril 2015, près de 9 000 personnes meurent dans un séisme de magnitude 7,8 qui frappe le centre du Népal. La capitale Katmandou et les régions de l'épicentre, à 80 kilomètres de là, sont dévastées.

2006 : 6 000 morts sur l'île de Java

Le 26 mai 2006, un séisme de magnitude 6,3 sur l'île de Java fait près de 6 000 morts. La catastrophe fait environ 38 000 blessés et plus de 420 000 sans-abris.