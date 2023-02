LNH: retour au boulot et rappels pour le Canadien

En congé depuis plus d’une semaine, le Canadien de Montréal reprendra le collier, jeudi, et quelques visages se sont ajoutés au groupe de joueurs.

Les hommes de Martin St-Louis tiendront un premier entraînement depuis le 31 janvier en après-midi, à Brossard. Pour l’occasion, les attaquants Alex Belzile et Jesse Ylonen y participeront, car ils ont été rappelés d’urgence du Rocket de Laval. Le premier des deux hommes a d’ailleurs pris part au match des étoiles de la Ligue américaine, lundi, à la Place Bell.

L’entraîneur et une poignée de joueurs devraient normalement discuter avec les médias après la séance.

Le CH se prépare à disputer deux matchs en deux jours, samedi et dimanche, contre les Islanders de New York et les Oilers d’Edmonton. Ces deux rencontres auront lieu en après-midi, comme c’est généralement le cas lors du weekend du Super Bowl.

La formation montréalaise souhaitera mettre fin à la série de quatre défaites qui l’affligeait avant la pause du match des étoiles. À son dernier match, le Tricolore a subi un revers de 5 à 4 aux mains des Sénateurs d’Ottawa. Le jeune attaquant Rafaël Harvey-Pinard s’était néanmoins illustré dans la défaite en réalisant un doublé.