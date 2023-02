Festin du Super Bowl: alerte aux pilons de poulet pas chers

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 9 au 15 février 2023

Grosse semaine : le Super Bowl et la Saint-Valentin, tout ça en l’espace de quelques jours !

Comme vous avez déjà droit à un beau cahier de recettes thématiques pour la grand-messe du football ce dimanche, je ne m’y attarderai pas trop. J’ai quand même envie de vous rappeler qu’adapter une recette, c’est toujours une bonne façon de manger ce dont on a envie sans trop peser sur le portefeuille. Les rabais sur les ailes de poulet (la coupe, pas celles surgelées et assaisonnées) ne courent pas les rues cette semaine. Pourquoi alors ne pas opter pour des pilons (et à 1,87 $/lb, c’est dans les meilleurs prix !) ? On peut gruger sur l’os et on a même plus de chair en bonus ! (Pour le temps de cuisson, on parle d’à peu près 35 minutes à 350 °F au four pour un morceau de 90 g. C’est une dizaine de minutes de plus que pour des ailes.)

Pour la Saint-Valentin, j’ai pensé vous proposer un petit dessert de fondue au chocolat thématique, à partager avec votre tendre moitié ou en famille. N’hésitez pas à opter pour la formule plus ludique de fondue sur la table avec un papier ciré, parchemin ou même une planche : il suffit d’étendre tous les fruits et garnitures sur le papier et de parsemer le tout du chocolat. Soyez créatifs ! Pour vous inspirer, vous retrouverez aussi dans le bas de la recette une note avec les meilleurs rabais de la semaine sur les fruits.

D’ailleurs, parlant de fondue... les tranches au plus bas prix cette semaine sont chez Maxi : l’emballage de 3 paquets de 250 g de bœuf à fondue est à 12 $ et celui de 200 g de poulet (à l’unité) est aussi à 4 $. Ça vaut la peine !

Et si jamais vous aviez envie de vous gâter pour l’occasion, le filet mignon est à prix d’ami cette semaine. L’option la plus avantageuse est d’opter pour le filet de bœuf entier à 11,99 $/lb chez Metro. Il est plus gros et coûtera forcément plus cher que des pièces préparées, tels les biftecks ou le rôti, mais c’est plus économique au bout du compte (et parfait pour faire des réserves au congélateur). Sinon, vous pouvez acheter une pièce plus petite, soit le rôti de filet mignon, mais le prix sera alors de 15,99 $/lb (toujours chez Metro).

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET ET BROCOLI VINAIGRETTE AU PESTO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1⁄2 tasse de feuilles de basilic tassées, hachées finement

1⁄4 tasse de vinaigre

4 tomates séchées conservées dans l’huile, égouttées et hachées finement

1⁄2 tasse de l’huile des tomates séchées égouttées

1 gousse d’ail, hachée finement

1 c. à thé d’origan séché

8 pilons de poulet avec la peau (environ 1 1⁄2 lb en tout)

2 c. à thé d’huile d’olive

1⁄2 c. à thé de piment de la Jamaïque moulu (facultatif)

1 poivron rouge, coupé en morceaux

1⁄4 d’oignon rouge, coupé en tranches fines

1 brocoli, défait en petits bouquets (environ 4 tasses en tout)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger le basilic, le vinaigre, les tomates séchées et leur huile, l’ail et l’origan. Saler et poivrer. Réserver.

Mettre les pilons de poulet sur une plaque de cuisson. Arroser d’huile d’olive, saler et poivrer, puis parsemer du piment de la Jamaïque, si désiré. Retourner les morceaux de poulet pour bien les enrober. Cuire au four préchauffé à 450 °F pendant 10 minutes. Ajouter le poivron et l’oignon sur la plaque. Poursuivre la cuisson au four 10 minutes, puis cuire sous le gril de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit légèrement croustillant et qu’il ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur.

Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante, blanchir le brocoli de 1 à 2 minutes. L’égoutter et le plonger dans un bol d’eau glacée pour le refroidir. Égoutter à nouveau et bien éponger. Dans un bol, mélanger délicatement le brocoli, le poivron et l’oignon avec 5 c. à soupe de la vinaigrette réservée.

Déposer le poulet dans une assiette de service. Arroser de 3 c. à soupe du reste de la vinaigrette. Servir avec les légumes et le reste de la vinaigrette.

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez besoin d’environ 3⁄4 lb de poulet pour le repas de bols, je vous recommande d’en faire cuire environ 1 lb supplémentaire. Pour prendre de l’avance, vous pourriez aussi blanchir le brocoli qui accompagnera la truite et les 4 tasses de bouquets et tiges pour la salade en lunch.

MARDI

PAIN DE VIANDE AU PORC ET AUX POMMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 1h 10 min

INGRÉDIENTS

1 tranche de pain multigrain, émiettée

1⁄4 tasse de lait

2 lb de porc haché

1 petit oignon, haché finement

1 branche de céleri, hachée finement

1 pomme, pelée, le cœur enlevé, hachée finement

1 œuf, battu

1⁄2 tasse de fromage à pâte ferme, coupé en dés

2 c. à soupe de relish

2 c. à thé de thym frais, haché

sel et poivre

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F. Dans un petit bol, mélanger le pain et le lait. Laisser reposer 5 minutes. Dans un grand bol, mélanger le reste des ingrédients avec les mains. Ajouter le pain au lait et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Saler et poivrer.

Presser la préparation de viande dans un moule à pain de 23 x 13 cm, huilé. Déposer le moule sur une plaque de cuisson et cuire au four 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à lecture instantanée, inséré au centre du pain de viande, indique 160 °F. Laisser reposer 5 minutes avant de démouler et de couper en tranches.

BON À SAVOIR !

Pour un souper express, le pain de viande pourrait avoir été préparé (et même cuit) la veille.

MERCREDI

TRUITE MÉDITERRANÉENNE

Recette tirée de Isabelle Huot et Nathalie Regimbal, Les menus solution famille

Photo Emilie Gaillet

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

3⁄4 tasse d’orge perlé

1 échalote française, émincée

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 tasses de bouillon de légumes à teneur réduite en sodium

Sel et poivre, au goût

1 citron, le jus et le zeste

1 c. à thé de thym séché

1 lb de filets de truite frais, avec la peau

1 gros brocoli, coupé en fleurons

1⁄2 tasse de persil frais, haché

PRÉPARATION

Rincer l’orge à l’eau froide, à l’aide d’un tamis. Bien égoutter.

Dans une grande casserole, faire revenir l’échalote dans 1⁄2 c. à soupe d’huile d’olive pendant 1 minute. Ajouter l’orge et le faire revenir 2 minutes.

Ajouter le bouillon, amener à ébullition. Réduire à feu doux.

Assaisonner de sel et de poivre. Couvrir et cuire environ 25 minutes ou jusqu’à ce que l’orge soit tendre et que le liquide soit absorbé.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 400 °F.

Dans un petit bol, mélanger le zeste et le jus de la moitié du citron, le thym et l’huile d’olive restante.

Déposer une feuille de papier parchemin sur une plaque de cuisson avec rebords et y déposer le poisson, côté peau vers le bas. Saler et poivrer la chair. Verser la marinade sur le poisson. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson se détache facilement à la fourchette.

Faire cuire les fleurons de brocoli à la vapeur. Servir le poisson avec l’orge et le brocoli en accompagnement.

Garnir de persil frais et offrir le citron restant en quartiers.

JEUDI

CHAKCHOUKA AUX BOCCONCINIS ET AUX POIS CHICHES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon, haché

2 poivrons rouges, coupés en cubes

1 gousse d’ail, hachée finement

2 c. à thé de mélange d’épices ras-el-hanout

1 boîte de pois chiches (540 ml), rincés et égouttés

1 1⁄2 tasse de tomates raisins

1 tasse de tomates broyées

1⁄2 tasse d’eau

1⁄4 tasse de persil italien frais, haché finement

1 contenant de bocconcinis cocktail (200 g), égouttés

croûtons de pain (facultatif)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un poêlon de 25 cm de diamètre allant au four, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon et les poivrons et cuire, en brassant, de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes aient légèrement ramolli. Saler et poivrer. Ajouter l’ail et le mélange d’épices et poursuivre la cuisson 1 minute.

Dans le poêlon, ajouter les pois chiches, les tomates cerises, les tomates broyées et l’eau. Bien mélanger et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait légèrement épaissi. Ajouter la moitié du persil et mélanger. Répartir les bocconcinis dans la sauce.

Mettre le poêlon sous le gril préchauffé du four de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que le fromage commence à fondre. Parsemer du reste du persil. Servir aussitôt avec des croûtons (ou du pain grillé), si désiré.

VENDREDI

BOLS DE BOULGOUR AU POULET SHAWARMA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Suech and Beck

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Repos : 20 min

INGRÉDIENTS

1 tasse de boulgour moyen

2 tasses d’eau bouillante

3⁄4 lb de hauts de cuisses de poulet désossés

1 c. à soupe d’huile d’olive

8 tasses de jeunes épinards

1/2 tasse d’oignon rouge, coupé en tranches fines

environ 20 tomates raisins, coupées en deux

1 tasse de persil italien, haché

pistaches hachées (facultatif)

sel et poivre

Sauce tahini au citron

1⁄2 tasse d’eau tiède

1⁄3 tasse de tahini

1 c. à thé de zeste de citron, râpé

1⁄4 tasse de jus de citron

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées finement

3⁄4 c. à thé de sel

PRÉPARATION

Dans un grand bol résistant à la chaleur, mélanger le boulgour et l’eau bouillante. Laisser reposer 20 minutes ou jusqu’à ce que l’eau ait été presque toute absorbée. Égoutter en pressant bien. Remettre le boulgour dans le bol et séparer les grains à la fourchette.

Entre-temps, saler et poivrer les hauts de cuisses de poulet. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter le poulet. Cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré et qu’il ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur (retourner les hauts de cuisses à la mi-cuisson). Couper le poulet en tranches.

Pendant la cuisson du poulet, dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’eau, le tahini, le zeste de citron, le jus de citron, l’huile d’olive, l’ail et le sel pour la sauce.

Dans 4 bols, répartir le boulgour réservé, le poulet, les épinards, l’oignon, les tomates et le persil. Arroser chaque portion de la sauce tahini au citron. Garnir de pistaches hachées, si désiré.

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser le poulet cuit en extra du repas de pilons. Quant au boulgour, il s’agit de blé concassé. Si vous n’en avez pas, optez pour du couscous (ou même pour de l’orge s’il vous en reste du repas de truite).

LUNCH

SALADE DE BROCOLI

Recette tirée de coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

4 tasses de brocolis

1⁄2 poivron rouge, haché

1⁄2 tasse d’oignon rouge, émincé

1⁄4 tasse de fromage feta, en cubes

2 c. à soupe de graines de tournesol écalées et non salées

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre

PRÉPARATION

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire à couvert 4 tasses de bouquets et de tiges de brocoli coupées en tranches pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais encore croquants. Égoutter et rafraîchir sous l’eau froide.

Dans un saladier, mélanger le brocoli, le poivron, l’oignon rouge, le fromage feta et les graines de tournesol.

Dans un petit bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de vin rouge, le sel et le poivre. Verser la vinaigrette sur la salade et mélanger pour bien l’enrober.

BON À SAVOIR !

Garnissez la salade au goût. Mettez-y le fromage de votre choix. Pour une touche de sucré, n’hésitez pas à y ajouter des dés de pomme !

DESSERT

FONDUE AU CHOCOLAT FACILE ET RAPIDE

Recette tirée de zeste

Photo Zeste

Portions : 6

Préparation : 5 min

Cuisson : 1 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 tasse de crème 35 %

1 lb de pistoles ou de pépites de chocolat noir 53 %

Pour la garniture : fruits frais, morceaux de gâteau, beignes, guimauves, etc.

PRÉPARATION

Déposer les pistoles de chocolat noir dans un grand bol.

Dans une casserole, chauffer à feu moyen la crème et porter à ébullition. Dès les premiers remous, retirer du feu et couler la crème sur les pistoles de chocolat. Mélanger doucement pour bien faire fondre le chocolat.

Disposer le mélange dans un caquelon et déguster.

VOICI LES OPTIONS LES PLUS ÉCONOMIQUES DE LA SEMAINE POUR LES FRUITS :

Ananas : 2,99 $ chez Maxi et Metro

Bananes : 0,69 $/lb (toujours au plus bas prix) chez Super C et Maxi

Bleuets et mûres (170 g) : 2/3,98 $ chez IGA

Cantaloup : 1,99 $ chez Super C

Cerises : 3,77 $/lb chez Metro

Fraises (454 g) : 2,99 $ chez Maxi

Mangues : 0,99 $ chez Maxi

Pommes (4 lb) : 3,52 $ chez Metro

Raisins rouges ou verts sans pépins : 1,98 $/lb chez Super C