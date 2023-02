Pluie verglaçante: voici à quoi vous attendre selon les régions

Un cocktail météo touchant le sud du Québec rendra les conditions routières plutôt difficiles dans la nuit de jeudi à vendredi puisque la neige et le verglas viendront jouer les trouble-fête.

Neige par endroit et pluie verglaçante ailleurs, la majorité des régions au sud de la province seront touchées.

De la Gaspésie jusqu’à l’Abitibi, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de nombreuses régions sont affublées d’un avertissement de neige. Ces régions doivent d’ailleurs à s’attendre à recevoir entre 15 et 30 cm de neige.

Cependant, plus on descend vers le sud, plus les avertissements de neige se transforment en avertissement de pluie verglaçante. Ainsi les Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et une partie de la Mauricie recevront des quantités importantes de verglas. Alors que les régions les moins affectées par le système devraient recevoir 2 à 4mm, les autres secteurs peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 10 mm de pluie verglaçante.

Deux secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue doivent toutefois s’attendre à recevoir de la neige et du verglas, soit le Témiscamingue et la réserve faunique La Vérendrye.

La région de Québec est, pour sa part, la seule région de la province qui est visée par un avertissement de tempête hivernale.

Les déplacements sont donc à éviter, les routes étant glissantes par endroit et la vue amoindrie ailleurs.