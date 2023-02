Pour qui François Legault voudrait-il qu’on vote lors des prochaines élections fédérales?

On s’attendait à plus. François Legault et l’ensemble de la classe politique également. Les augmentations des transferts en santé sont presque ridicules. Nous sommes loin des augmentations «substantielles» promises par l’équipe Trudeau. C’est décevant.

Il n’y a visiblement pas de place à la négociation, c’est plutôt une offre finale qui a été présentée. François Legault, comme ses homologues des autres provinces, s'est donc résigné à prendre ce qui lui était offert. Se disant déçu, et avec raison, il affirme que les Québécois devront s’en souvenir lors des prochaines élections fédérales, sous-entendant qu’ils devront sanctionner les libéraux.

Est-ce son rôle de dire aux Québécois pour qui voter au fédéral? Non. Aurait-il accepté que Justin Trudeau appelle les Québécois à voter pour un autre parti que la CAQ? Évidemment que non. On aurait crié à l’ingérence du fédéral dans les questions provinciales et on aurait raison.

C’est pourtant un film dans lequel le premier ministre a joué lors des dernières élections fédérales. M. Legault nous a incités à voter pour les conservateurs d’Erin O’Toole et de barrer la route aux libéraux et néodémocrates. Cet appel n’a visiblement pas été entendu par le peuple québécois, qui en a décidé autrement.

La question que l’on devrait néanmoins se poser, c’est: pour qui le premier ministre voudrait qu’on vote aux prochaines élections fédérales?

Les conservateurs, comme la dernière fois? Pierre Poilievre a clairement affirmé qu’il maintiendrait l’offre actuelle du gouvernement Trudeau et n’a pas voulu s’engager à augmenter les transferts. Il a également annoncé que, s’il était porté au pouvoir, il maintiendrait l’implication de son gouvernement dans les contestations de la loi 21.

Les néo-démocrates? Il n’y a pas plus centralisateurs. Fervents défenseurs de l’imposition de normes et de conditions, ils n’ont aucun respect pour le partage des champs de compétences entre le fédéral et les provinces.

Le Bloc? Cela condamnerait les Québécois à demeurer dans une posture d’opposition et supposerait la reconnaissance tacite de la souveraineté comme une option envisageable pour la CAQ, peu importe ce qu’on nous dit.

On se retrouve donc dans un cul-de-sac. Mener la guerre aux libéraux fédéraux, c’est bien, mais avoir une option de rechange à proposer, c’est mieux. La réalité, c’est que le premier ministre doit se battre pour les intérêts du Québec et de notre système de santé, peu importe le gouvernement en place. Reporter cette bataille à la prochaine élection fédérale, c’est vouloir détourner l’attention de la résignation du premier ministre devant l’offre fédérale.