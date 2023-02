«Pour un soir seulement»: la nouvelle création québécoise qui arrive sur Prime Video

Fort de son succès avec «LOL: qui rira le dernier?», l’humour québécois s’invite de nouveau sur la plateforme Prime Video, cette fois dans le cadre d’une série de stand-up in situ, «Pour un soir seulement».

Créée en collaboration avec Juste pour rire, l’émission présente quatre soirées d’humour thématiques animées par Mariana Mazza, Rachid Badouri, P-A Méthot et Dominic Paquet.

«On a proposé deux ou trois idées de créations originales, mais Amazon a beaucoup aimé ce concept qui permettait de voir du stand-up dans une ambiance où le public est participatif et où les artistes ont une véritable carte blanche», a d’abord expliqué Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

De véritables cartes blanches

Sans contraintes ni exigences particulières, les artistes ont été complètement libres dans leur démarche, du choix des thèmes aux invités, à leurs propos, de même qu’au respect de leur verve souvent colorée, qui peut d’ailleurs s’apprécier sans censure.

«Amazon nous a donné une vraie carte blanche. Je n’avais jamais vu ça avant. Normalement, quand on rencontre les diffuseurs québécois, on se prépare, on leur présente des dossiers détaillés, on sait quels artistes on veut avoir, le réalisateur et tout ça. Et là, à notre "meeting" avec les gens d’Amazon, qui descendaient de Los Angeles, on est arrivés et ça n’a duré que six minutes», a raconté Patrick Rozon.

«Ils ont pris le dossier, je leur ai demandé s’ils voulaient que je leur présente les artistes, le concept et ce qu’il en était; ils m’ont juste dit: "non, on vous fait confiance. On considère que vous êtes la compagnie capable de faire de l’humour et de produire de l’humour en télé. On va regarder le résultat"», a poursuivi le producteur exécutif de l’émission.

L’homme n’a pas caché son étonnement devant toute cette liberté. «Ils n’ont même pas regardé les textes. La seule question qu’ils ont posée c’est: "est-ce que ça va être drôle"», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il était touché de cette confiance envers les artistes.

Quatre soirées d’humour éclatées

Pour son épisode, capté au Centre des sciences de Montréal, où une vue splendide sur Montréal évolue au fil de la soirée, Rachid Badouri a convié ses proches, et les caméras, à son anniversaire de mariage – mariage qui a bien failli ne pas avoir lieu. Eddy King, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Jessica Chartrand, Emile Khoury et Mike Beaudoin, accompagnés de leur famille, se lèvent à tour de rôle pour porter un toast. «On voulait que ce soit signé Montréal et on a tout fait pour réserver l’endroit de la ville qui n’était pas "réservable". Amazon a aussi accepté de travailler avec la même personne qui s’était chargée de la réception la première fois», a confié Rachid Badouri qui prépare actuellement sa première heure en anglais.

De son côté, la soirée de Dominic Paquet a été enregistrée au Coconut Motel à Trois-Rivières. La soirée Tiki réunit entre autres Mélanie Ghaminé, Réal Béland et Maxim Martin.

P-A Méthot, lui, a choisi de présenter sa soirée d’humour dans l’intimité d’une société secrète de Québec, capes et masques inclus. Silvi Tourigny, Pascal Cameron, Yannick De Martino et Cathy Gauthier se dévoilent au fur et à mesure que la soirée avance.

Pour le dernier épisode, Mariana Mazza, grande amatrice de lutte, a donné rendez-vous à ses invités (Katherine Levac, Simon Delisle, Dave Morgan, P-O Forget et Korine Côté) sur le ring des Foufounes électriques, au cœur de l’«underground» montréalais. Sous les narrations de Kevin Raphaël, l’humour, le Spandex et les prises s’entremêlent.

«J’aime le côté théâtral de la lutte, avec les déguisements. Je voulais que ce soit différent de juste avoir un micro [...] et je voulais faire un concept que je savais que je n’aurais jamais l’opportunité de refaire», a expliqué l’humoriste à l’Agence QMI.