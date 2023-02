Quoi faire quand on est coincé entre deux chaises?

Je fais partie des personnes chanceuses qui ont l’opportunité de bénéficier des soins d’un médecin de famille. Et dans mon cas, il est dans ma vie depuis plus de 30 ans. Mais voilà que rendu à 70 ans, j’ai vécu un premier choc quand il m’a annoncé qu’il allait prendre sa retraite l’an prochain.

Du même souffle, il m’a dit de ne pas m’inquiéter, parce que le collègue avec qui il partage son bureau a accepté de me prendre sur sa liste de patients, comme une trentaine d’autres. OUF ! que je me suis dit en moi-même sur le coup ! Mais après un temps de réflexion, je me suis souvenu que j’avais eu jadis un sérieux problème avec l’épouse du médecin en question.

Cette personne est une fanatique qui m’avait demandé de couper les ponts avec sa propre cousine qui, au début de la cinquantaine, était tombée amoureuse d’une femme. Devant mon refus répété de bannir sa cousine de mon cercle d’amies, la situation entre nous s’était détériorée au point que nous avions fini par rompre toute relation.

Je soupçonne fortement que ce médecin a été mis au courant par sa femme du conflit qui nous avait divisées elle et moi. Et cela m’inquiète au plus haut point. Pensez-vous qu’il sera quand même capable de faire abstraction de cela ? Car je nourris la peur qu’il ne me traite pas de façon adéquate.

Ai-je raison ?

Tout médecin, incluant le vôtre, est d’abord tenu par un serment professionnel qui est garant des bons soins qu’il a l’obligation de prodiguer à ses patients, et cela, sans exception aucune. De plus, le seul fait qu’il vous ait accepté dans sa liste à partir de la demande de votre médecin actuel est à mon avis un signe de sa bonne foi, ce qui devrait aussi contribuer à dissiper toutes vos peurs si elles existent encore.