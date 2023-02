Saisie d’une centaine de vapoteuses à cannabis à Québec

Une enquête amorcée en novembre dernier par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a permis l’arrestation d’un jeune homme de 23 ans qui avait en sa possession plus d’une centaine de vapoteuses de type «wax pen».

L’arrestation du jeune suspect s’est déroulée mercredi soir, dans une résidence du secteur Saint-Émile, à Québec. Libéré par voie de sommation, il devrait faire face à des accusations en matière de cannabis illicite.

Le jeune homme n'avait aucun antécédent judiciaire en semblable matière, précise le SPVQ.

En plus des vapoteuses à haute teneur en THC, plus de 700 grammes de cannabis, 500$ en argent comptant et un véhicule ont été saisis par les autorités.

«Un produit tel que le "wax pen" représente un certain risque en matière de surdose. En effet, tout produit à forte teneur en THC demeure extrêmement néfaste pour la santé», souligne le corps de police par voie de communiqué.

On rappelle également que la Société québécoise du cannabis (SQDC) est le seul endroit où l’on peut se procurer du cannabis non médical dans la province.