Séisme en Turquie: «Les immeubles n’auraient jamais dû être construits en hauteur»

Les immeubles de plus de sept étages en Turquie, qui s’effondrent comme des châteaux de cartes à cause des tremblements récurrents, n’auraient jamais dû être construits dans ces zones à risque, déplorent des experts.

Quelques heures après les séismes lundi, on dénombrait en Turquie l’effondrement de plus de 2843 bâtiments dans sept provinces.

«C’est un drame incroyable pour notre pays, soupire Fatma Ozdogan, une architecte turque arrivée à Montréal le mois dernier pour entamer un doctorat sur la reconstruction durable. Mais ce qui me désole le plus, c’est que les autorités n’ont pas tiré de leçons de l’autre tremblement de terre majeur survenu en 1999, qui a fait plus de 17 000 morts», dit-elle, au cours d’un entretien avec Le Journal.

Même si elle n’a pas de famille ou de proches établis dans les régions dévastées par les séismes de 7,8 et 7,5 à l’échelle de Richter survenus le matin du 6 février, elle connaît bien la province située près de la faille sous-anatolienne. L’épicentre a été localisé dans le district de Pazarcik, à 60 km de la frontière syrienne.

«C’est une région touchée par l’immigration massive venue de la Syrie, où les gens fuient par milliers. La reconstruction sera difficile», affirme en français l’experte, qui a étudié en Angleterre et travaillé au Qatar et à Lyon avant de mettre le cap sur le Québec.

Codes non appliqués

La question qui préoccupe les spécialistes de l’architecture quant aux zones où il y a une forte activité sismique, comme la Turquie et la Syrie, c’est pourquoi avoir permis la construction d’immeubles comptant jusqu’à 10 étages avec des matériaux et des technologies inadéquats?

«En Turquie, les codes du bâtiment ne sont pas appliqués convenablement en raison de la corruption à tous les niveaux. On ne devrait pas trouver tant d’immeubles en hauteur construits avec autant de faiblesses», explique Gonzalo Lizzaralde, vice-doyen à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, avec qui Mme Ozdogan entame son doctorat.

Lui-même spécialisé dans les causes et conséquences de la transformation urbaine déclenchée par les catastrophes dites «naturelles» (l’un de ses livres s’intitule Rebuilding after Disasters, Reconstruire après des désastres), le professeur Lizzaralde a fait de nombreuses missions de recherche et d’intervention dans des pays touchés par les séismes et les inondations.

«Dans les pays en développement qui subissent épisodiquement des catastrophes naturelles, les habitations sont souvent plus basses, souvent unifamiliales. Forcément, les victimes humaines sont moins nombreuses à la suite d’écrasements.»

Attention à l’étalement urbain

À moyen terme, l’un des pièges qui guettent les autorités des régions touchées est de construire dans la précipitation des habitations temporaires qui deviendront permanentes, signale M. Lizarralde.

«Il faut penser à l’approvisionnement en eau, mais aussi à la construction de routes et d’infrastructures, aux écoles», signale-t-il.