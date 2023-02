SPVM: le chef de police Dagher reconnaît le profilage racial

Le chef de police de Montréal Fady Dagher a reconnu à la cour que le profilage racial existe bel et bien, tout en défendant ses troupes et en assurant que son service œuvre depuis des années à améliorer la situation.

• À lire aussi: Profilage racial: Plante et Dagher attendus en cour

« Le profilage racial, ça fait des années que je le reconnais. On a des policiers racistes, on est humains, mais la majorité n’est pas raciste. Il n’y a pas un policier qui se réveille en se disant qu’il va s’amuser avec un Noir ou un Arabe. II y a une responsabilité collective, on va continuer à travailler », a témoigné M. Dagher ce jedi au palais de justice de Montréal.

À la barre durant tout l’après-midi, le nouveau chef de police a témoigné dans le cadre d’une action collective de 171 millions $ intentée contre la Ville de Montréal, au nom de toutes les personnes qui ont subi du profilage racial lors d’interpellations policières.

Or, s’il a reconnu la problématique, M. Dagher a assuré qu’il allait faire de cet enjeu une de ses priorités. Et pour y arriver, il sera crucial de tisser des liens avec les différentes communautés dans la métropole, a-t-il dit.

« Des gens ont peur des policiers, il faut qu’ils voient que ce n’est pas fondé », a-t-il témoigné à la cour, tout en rappelant que cela ne signifie pas que les policiers mettront un frein à la répression, par exemple dans le cas de la violence armée.

Une « cause »

Enchaînant les anecdotes personnelles, M. Dagher a ainsi raconté avoir lui-même vécu du profilage racial dans le passé, notamment aux États-Unis et en Australie, malgré son emploi de policier.

« C’est insidieux, subtil, sournois, on ne se rend pas compte qu’on le fait », a-t-il témoigné en affirmant avoir contribué à élaborer une politique à la police de Montréal en 2004, bien avant qu’il devienne chef de police.

Au fil des années, il a dit à la juge Dominique Poulin avoir donné des formations aux policiers de 2007 à 2010, afin de les sensibiliser sur le sujet. « Ce n’est pas un mandat, pour moi, c’est devenu une cause », a-t-il lancé en affirmant que la situation ne cesse de s’améliorer.

Problème complexe

Sauf que les changements ne peuvent pas venir uniquement de la police, a ajouté M. Dagher, en affirmant que le problème est complexe et que toute la société doit contribuer.

« Les policiers, c’est des magiciens, ils savent tout faire, a-t-il dit. Ils doivent être des psys, des intervenants, des policiers, ils doivent donner des tickets... On leur demande d’intervenir de façon judicieuse tout le temps, mais c’est impossible. »

Mais s’il se dit conscient que « ça va prendre des années » pour mettre fin au profilage racial, il assure que le « système » est déjà en train de changer, et ce, sans pour autant mettre de côté la répression des crimes.