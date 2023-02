Super Bowl: «C’est un peu comme notre Noël à La Cage, six semaines plus tard» - Jean Bédard

La fête du Super Bowl pourra enfin se vivre pleinement dans les restaurants La Cage, libérés de toutes les restrictions sanitaires qui avaient plombé le rendez-vous annuel des sportifs au cours des deux dernières années.

Fermés en 2021 à cause de la pandémie, les restaurants avaient pu rouvrir l’an dernier à la moitié de leur capacité, quelques jours seulement avant la grande célébration du football américain et avec des équipes à rebâtir.

«C’est sûr que c’est le fun pour nous cette année parce qu’on peut enfin accueillir les gens chez nous à pleine capacité», se réjouit Jean Bédard, président et chef de la direction de La Cage - Groupe Grandio.

Prêt à cuisiner et plats congelés

Le week-end du Super Bowl est le plus gros de l’année pour La Cage.

Les 39 restaurants servent moins de repas qu’en d’autres soirées, puisque les clients restent longtemps, mais la pandémie a stimulé d’autres créneaux de vente. Les produits congelés en épicerie représentaient 5 % des ventes de La Cage avant 2020, et maintenant c’est 30 %. Les livraisons, grâce aux associations avec DoorDash et Uber Eats, ont aussi nettement progressé. La Cage offre aussi un service de service de prêts-à-cuisiner comme les kits TouchDown, avec des ailes, des nachos et d’autres plats prisés des amateurs de football.

Des ailes de poulet du Québec

Il y a quelques années, La Cage a pris un virage vers l’achat local et, comme cette préoccupation des consommateurs est devenue plus importante avec la pandémie, l’entreprise a négocié avec Exceldor pour s’assurer que toutes ses ailes de poulet proviennent du Québec.

«Il y a beaucoup de poulets québécois qui vont contribuer à la fête! dit Jean Bédard, amusé. Tout ce qu’on fait en épicerie est préparé au Québec, et on est les seuls à offrir des ailes exclusivement du Québec.»

Encore des défis pour l’industrie

L’heure est à la fête à la veille de la grand-messe du football américain, mais le contexte économique qui pointe vers une récession incite à une grande prudence pour les entreprises de restauration.

«On ne sent pas tant de baisse dans notre restaurant pour le moment, à ma grande surprise. Mais c’est peut-être parce qu’il y a moins de restaurants encore ouverts. Il faut être prudents néanmoins et surveiller ce qui va se passer avec le consommateur, qui subit l’inflation et la hausse des taux d’intérêt», estime l’homme d’affaires.

La pandémie a laissé des traces dans son secteur d’activités. Perdre des employés a été le plus difficile pour Jean Bédard, mais aussi la fermeture du 31 décembre 2021.

«Ça m’a pris plusieurs jours à m’en remettre et il fallait que je sois fort pour ma gang», confie-t-il.