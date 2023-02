Super Bowl: voici cinq spectacles marquants de la mi-temps

Ça y est! La grand-messe du football américain aura lieu ce dimanche, et le public attend avec impatience le fameux spectacle de la mi-temps.

• À lire aussi: [BALADO] La Zone payante: spécial Super Bowl LVII!

• À lire aussi: Super Bowl: vers une autre année record chez Loto-Québec

• À lire aussi: Ailes de poulet: «30 à 35% des ventes annuelles» pour le Super Bowl

Cette année, ce sera au tour de la chanteuse Rihanna de brûler les planches. Elle suivra ainsi cette tradition insufflée par des artistes légendaires, qui ont permis à ce moment de devenir l’un des événements culturels les plus attendus de l’année.

Revivez 5 prestations qui vous ont fait oublier le football.

1. Prince (2007)

AFP

Le spectacle qu’a offert «The Purple One» lors de la mi-temps en 2007 à Miami est considéré par plusieurs comme l’une des plus grandes performances de l’artiste.

AFP

La météo n’avait pas été clémente pour les organisateurs du Super Bowl, et des pluies diluviennes menaçaient la tenue du spectacle de la mi-temps. Les responsables de la NFL étaient inquiets pour la sécurité de Prince et celle de ses musiciens.

AFP

Or, la performance de 12 minutes, qui se voulait un hommage à la musique, a marqué l’histoire du Super Bowl. Prince a repris plusieurs succès, comme All Along The Watchtower de Bob Dylan et Proud Mary de CCR. Il a terminé sa prestation avec Purple Rain.

Ce spectacle de la mi-temps a permis d’écrire la légende de Prince en le classant parmi les musiciens les plus marquants de tous les temps.

2. Michael Jackson (1993)

REUTERS/Gary Hershorn/Files (UNITED STATES ENTERTAINMENT OBITUARY)

Le roi de la pop a révolutionné le spectacle de la mi-temps en imposant aux artistes un nouveau standard à atteindre.

AFP

Avant le passage du musicien légendaire, des chorales d’enfants et des numéros de cirque occupaient la foule durant la mi-temps du Super Bowl. Michael Jackson, au sommet de son art dans les années 1990, a volé la vedette aux athlètes avec sa performance. Pendant son concert, ce dernier a interprété plusieurs de ses classiques, dont Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World et Heal the World.

Les producteurs ont réussi leur pari en invitant Michael Jackson. Le roi de la pop a administré un traitement choc au Super Bowl; il lui a donné un souffle nouveau.

AFP

Depuis, plusieurs spectateurs regardent l’événement uniquement pour assister à la mi-temps.

3. Jennifer Lopez et Shakira (2020)

AFP

Les chanteuses Jennifer Lopez et Shakira ont célébré leurs racines latines dans une performance endiablée, qui a électrisé le public.

Les deux légendes de la musique pop ont enchaîné leurs plus grands succès, comme Let’s Get Loud, Waka Waka et Empire. Elles ont également offert une superbe interprétation de la fameuse chanson de Bruce Springsteen Born in the U.S.A.

Leur spectacle a aussi permis de mettre en lumière la crise migratoire qui sévissait à la frontière entre les États-Unis et le Mexique: dans une des chorégraphies, on voyait des enfants enfermés dans des cages lumineuses.

Les artistes de Reggaeton Bad Bunny et J Balvin se sont également joints à la fête.

4. Hommage aux géants du rap (2022)

AFP

Aux yeux de bien des admirateurs, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et 50 Cent ont offert l’un des spectacles de la mi-temps les plus mémorables du Super Bowl.

AFP

Les artistes de la côte ouest ont fait revivre l’effervescence de Los Angeles des années 1990, en interprétant des succès de Tupac, décédé il y a 25 ans, en plus de leurs vieux classiques The Next Episode ou Still D.R.E.

AFP

50 Cent a fait un clin d’œil à son vidéoclip In da Club en entrant sur scène la tête en bas, et Anderson .Paak a accompagné Eminem à la batterie pour sa chanson Lose Yourself.

AFP

La réunion de toutes ces légendes de la musique a permis au Super Bowl de fracasser des records de cotes d’écoute.

5. Beyoncé (2013)

Getty Images/AFP

Beyoncé réussit tout ce qu’elle entreprend, et son spectacle de la mi-temps n’a pas fait exception à la règle.

AFP

Sa performance mélangeait la danse, le chant et les effets visuels à la perfection. «Queen B» a enchaîné ses plus grands succès, comme Single Ladies, Run the World (Girls) et Crazy in Love.

On a même pu la voir dans son groupe Destiny’s Child, qui a lancé sa carrière dans les années 1990. Son spectacle a été le deuxième plus regardé de l’histoire du Super Bowl, avec 110,8 millions de téléspectateurs.