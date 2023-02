Une Semaine de la poutine à Québec qui est bonne pour les affaires

Si vous n’avez pas encore succombé à la Semaine de la poutine, il vous reste encore six jours pour vous laisser tenter, puisque l’événement s’étire sur deux semaines cette année. La compétition est ludique, mais néanmoins cruciale pour plusieurs restaurants qui font des affaires d’or pendant cette période.

C’est en partant à la recherche de la meilleure poutine de Montréal que deux amis, Na’eem Adam et Thierry Rassam, ont eu l’idée d’inviter les gens, un peu à la blague, à voter pour leur préférée.

Onze ans et des milliers de poutines plus tard, l’événement qui rend hommage à ce plat emblématique de la culture québécoise est devenu une locomotive pour des restaurateurs à la grandeur du pays. Ils sont plus de 900, un record, à y participer cette année.

«Ç’a pris de l’ampleur», confirme Thierry Rassam qui est fier de ce succès. «C’est une manière d’inviter les gens à sortir et à faire quelque chose de l’fun.»

Ce n’est pas un hasard si l’événement se tient en février, un mois souvent plus difficile dans le milieu de la restauration.

«Ça aide les restaurants. Pour plusieurs, c’est leur plus grosse semaine de l’année», avance M. Rassam.

300 poutines par jour

Janie Labrie, cheffe du restaurant La Gaspésienne 51 sur le chemin Saint-Louis, en sait quelque chose. Sa cuisine ne dérougit pas durant la Semaine de la poutine.

L’engouement monstre suscité par ses créations qui mettent les fruits de mer gaspésiens à l’honneur ne se dément pas. Elle prévoit livrer 300 poutines par jour avec son équipe.

«C’est vraiment fou, on n’arrête pas, c’est sans arrêt, on fait des frites, de la sauce, des lasagnes», lance-t-elle.

Oui, vous avez bien lu le mot «lasagne», puisque cette année elle fait la part belle à son produit vedette qui s’envole comme des petits pains chauds à la Poissonnerie Desbois, attenante au restaurant : la lasagne aux fruits de mer.

«Les gens sont habitués à voir le mélange “mac’n’cheese” avec la poutine. Je me suis dit tant qu’à faire des pâtes, on va faire la lasagne, les gens l’adorent. C’est le meilleur des mondes les deux ensemble», partage-t-elle. La cheffe espère ainsi rafler les plus grands honneurs de la Semaine de la poutine à Québec pour une quatrième édition consécutive.

Compétition amicale

Les restaurateurs rivalisent d’imagination chaque année pour surprendre les amateurs et s’attirer des votes en ligne.

«Ce qui fait le succès de l’événement, c’est la créativité des chefs, qui se font une petite compétition amicale entre eux», signale M. Rassam.

Si certaines poutines sont surprenantes, d’autres sont plus simples et authentiques. Uniquement à Québec, près de 100 restaurants y prennent part.

Plusieurs, comme la Gaspésienne 51, n’offrent leurs poutines que pour apporter. Les organisateurs, qui se sont alliés avec Doordash, assurent que les méthodes de livraison se sont grandement améliorées pour éviter les frites molles.

