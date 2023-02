10e enquête origine-destination: utile pour justifier le 3e lien entre Québec et Lévis?

Le ministère des Transports annonce la tenue d’une nouvelle enquête origine-destination dans la grande région de Québec et de Lévis.

• À lire aussi: Jagmeet Singh réitère son opposition au 3e lien et son appui au tramway

• À lire aussi: «Test climat» pour les infrastructures: le gouvernement de la CAQ dit en faire déjà assez

L’exercice vise à évaluer les habitudes des citoyens en matière de déplacements et sera réalisé en collaboration avec les Villes de Québec et Lévis.

Les données seront recueillies à l’automne, auprès de 40 000 ménages de la région.

Elles permettront également de mesurer les effets du télétravail sur la fréquence des déplacements et les modes de transport utilisés.

La dernière enquête origine-destination dans la région remonte à 2017.

Questionnée à savoir si cela pouvait reporter le dépôt des études sur le troisième lien promis bientôt par le gouvernement, la ministre des Transports Geneviève Guilbault y est allée de cette affirmation par écrit : «L’enquête origine-destination est d’une grande pertinence afin de planifier le développement du transport actif, collectif et routier dans la grande région de Québec et de Lévis. [...] Cette coopération nous permettra de mieux développer la mobilité durable et de l’adapter aux besoins des résidents présents et futurs de la région.»

Une experte en aménagement en transport croit que le gouvernement devra tenir compte des résultats de cette étude dans ses décisions.

«C’est certain que ces résultats-là sont supposés orienter l’action publique. Là il y a eu la pandémie, on va pouvoir mesurer les effets de la pandémie sur les habitudes de déplacements», a expliqué la professeure à l’École nationale d’administration publique, Fanny Tremblay Racicot.

- Avec les informations de Danny Côté, TVA Nouvelles