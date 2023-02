«And Just Like That»: le couple Carrie et Aidan de «Sex and the City» de retour ensemble?

Carrie et Aidan vivront une réunion plus qu’amicale! L’actrice Sarah Jessica Parker a publié une suite de photos Instagram de l’ancien couple de Sex and the City s’embrassant passionnément sur le plateau de tournage de la saison 2 de And Just like That.

Après avoir partagé une photo des personnages de Carrie et son ex-fiancé Aidan marchant main dans la main dans New York il y a quelques semaines, Sarah Jessica Parker a ravivé les passions jeudi en publiant des photos du couple s’embrassant cette fois comme des amoureux.

La mention «This is not a drill» (Ce n’est pas un exercice) accompagne les photos partagées par l’actrice principale de And Just like That.

Craig Blankenhorn, le photographe de plateau de la série, a aussi publié une photo du couple avec la mention «And Just Like That» (Et juste comme cela).

Les fans de la série ultra populaire dans les années 90, Sex and the City, ont attendu en vain le retour du personnage d’Aidan (interprété par le comédien John Corbet) pendant toute la première saison de And Just Like That. Celle-ci est la suite des aventures amoureuses et amicales de Carrie et de ses amies Charlotte et Miranda, 11 ans plus tard.

À voir les nombreux commentaires et clics «j’aime» sous les deux publications Instagram, le retour de ce personnage de bon garçon fait monter d’un cran l’excitation de l’attente de la saison 2.

On ignore encore la date de sortie de la saison 2 de And Just Like That. Certains médias évoquent l’été 2023. La saison 1 est offerte sur HBO Max tout comme le documentaire And Just Like That... The Documentary dévoilant les coulisses de la populaire série.