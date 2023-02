Antoine Pruneau prend sa retraite et renoue avec les Carabins

Le Québécois Antoine Pruneau a pris sa retraite à titre de footballeur et a amorcé un nouveau pan de sa carrière avec un club qu’il connait très bien.

Vendredi, les Carabins de l’Université de Montréal ont annoncé que l’homme de 33 ans se joignait à leur équipe d’entraîneurs. Il occupera les fonctions de coordonnateur défensif adjoint. En plus d’épauler Denis Touchette dans ses fonctions, Pruneau travaillera conjointement avec Marc-André Paradis, l’entraîneur des demis défensifs.

Il s’agit d’un retour à l’UdeM pour Pruneau, qui a porté les couleurs des Bleus de 2010 à 2013.

«Je suis honoré de revenir dans cette organisation, a-t-il souligné dans un communiqué des Carabins. Ce n’était pas une décision facile de prendre ma retraite, mais en sachant que j’allais aboutir ici, ça a beaucoup aidé ma décision.»

«Antoine est l’un des joueurs les plus dominants à être passé dans notre programme, a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. Il a également connu l’une des belles carrières dans la LCF, parmi les joueurs canadiens. Je sais qu’il va nous aider à maintenir un standard de qualité très élevé, et nous permettre de développer nos joueurs à un plus haut niveau.»

Une brillante carrière pro

Sélectionné par le Rouge et Noir d’Ottawa avec le quatrième choix au total du repêchage de 2014, Pruneau a connu une fantastique carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF). Le demi défensif a disputé huit saisons avec l’organisation ottavienne. En 122 rencontres, il a réussi 374 plaqués défensifs, 74 plaqués sur les unités spéciales, quatre sacs du quart et 10 interceptions. Il a également inscrit un touché lors de la campagne 2017, où il a notamment été nommé sur l’équipe d’étoile de la section Est.

Pruneau peut également se vanter d’être un champion, puisqu’il a soulevé la coupe Grey en 2016. Lors de la victoire de 39 à 33 du Rouge et Noir sur les Stampeders de Calgary, le numéro 6 avait tiré son épingle du jeu avec un total de six plaqués.

«Je sais que je viens ici entraîner des athlètes d’excellence, et je veux les aider à atteindre leur plein potentiel. Je veux que cette équipe ait du succès, qu’elle remporte les grands honneurs. Quand j’ai gagné la Coupe Grey avec le Rouge et Noir, ça a été le plus beau moment de ma vie. Je veux qu’ils vivent quelque chose comme ça en soulevant la coupe Vanier», a dit Pruneau.