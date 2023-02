CH: que retenir de la première année de Martin St-Louis?

Il y a un an presque jour pour jour, le 9 février 2022, Martin St-Louis devenait l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal. D’abord engagé à titre intérimaire à la suite du licenciement de Dominique Ducharme, l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) est arrivé aux commandes d’une jeune formation en reconstruction. Voici plusieurs des bons coups de St-Louis depuis son embauche :

L’explosion de Cole Caufield

Pour le petit franc-tireur du Tricolore, l’homme de 47 ans a tout changé. Après l’effervescence de la fin de saison 2020-2021 et le fabuleux parcours en séries éliminatoires, Caufield est retombé sur terre au début de la campagne suivante. En 30 matchs sous Ducharme, le prometteur Américain n’avait qu’un but et sept mentions d’aide à sa fiche.

Avec St-Louis, qui l’a compris comme personne, ce fut l’explosion pour Caufield. Surtout jumelé à Nick Suzuki, l’ailier droit a inscrit 22 filets et 35 points lors des 37 dernières rencontres de la campagne. Le natif du Wisconsin est resté aussi productif cette saison, jusqu’à ce qu’une blessure mette un terme à celle-ci.

La confiance aux jeunes

L’ancien du Lightning de Tampa Bay n’a pas tellement eu le choix, entre départs et blessures, mais sa confiance envers les jeunes joueurs a parfois rapporté des dividendes, ne serait-ce que pour leur développement. Un de ceux qui se démarquent cette saison est le robuste défenseur Arber Xhekaj. L’homme aux multiples surnoms est devenu un favori de la foule et apprend son rôle aux côtés de vétérans comme David Savard et Joel Edmundson.

Les jeunes Kaiden Guhle, Jordan Harris et Justin Barron ont aussi hérité de missions particulières en défensive et ont montré de bonnes choses. Puisqu’il était dans la LNH il n’y a pas si longtemps et qu’il fait preuve d’une belle sensibilité à l’endroit de ses troupiers, St-Louis agit comme le pilote parfait d’une formation en reconstruction. C’est pour cela que l’état-major lui a consenti une prolongation de contrat de trois ans en juin.

La percée de «RHP»

Parlant de jeunes joueurs, Rafaël Harvey-Pinard est l’un de ceux qui profitent le mieux des occasions de se faire valoir. L’attaquant de 24 ans a cinq buts en sept matchs jusqu’ici, et les partisans se sont remis à rêver d’un Québécois qui les rend fiers en bleu-blanc-rouge. Le Saguenéen demeurera-t-il avec le grand club à long terme? L’avenir le dira, mais avec les blessures et les possibles départs à la date limite des transactions, «RHP» semble s’être décroché un poste à Montréal jusqu’à la fin de la campagne. En 2022-2023, sept Québécois ont porté l’uniforme du CH, et huit la saison dernière. En 2020-2021, ils n’avaient été que trois.

Samuel Montembeault est aussi l’un de ceux qui ont progressé sous St-Louis. Le gardien s’est parfois dressé tel un mur et ses statistiques individuelles sont meilleures que celles de Jake Allen.

La renaissance d’un mal-aimé

Avant de s’amener avec le Canadien par voie de transaction lors du dernier repêchage, Kirby Dach n’allait nulle part chez les Blackhawks de Chicago. Peu importe si c’est grâce aux enseignements de Martin St-Louis ou à son talent qui se révèle finalement au grand jour, l’attaquant de 22 ans impressionne. L’Albertain a mis les bouchées doubles depuis la blessure de Caufield et il a déjà établi des sommets en carrière pour les buts (11), les mentions d’aide (22) et les points (33) à sa quatrième saison. Dach n’est plus invisible sur la patinoire et son impact sur l’équipe se fait ressentir. Il s’agit pour l’instant d’un bon coup du directeur général Kent Hughes, mais sans doute de l’entraîneur aussi.

Un nouveau capitaine

C’est pendant l’ère St-Louis que la Sainte-Flanelle a finalement retrouvé un capitaine, après le départ de Shea Weber. Le choix de Nick Suzuki faisait l’unanimité malgré sa jeunesse, tant l’Ontarien déborde de maturité. L’athlète de 23 ans apprend à être un leader cette année, mais il montre déjà l’exemple sur la glace en étant le meneur à l’attaque du Canadien.

Au match des étoiles, Suzuki n’a eu que de bons mots pour son pilote. «C’est une des têtes de hockey les plus brillantes que j’ai côtoyées. [...] C’est déjà un des meilleurs entraîneurs de la ligue. C’est un gars spécial et tout le monde aime jouer pour lui. [...] Je pense que notre futur est un des plus brillants de la LNH», a-t-il mentionné, selon Le Journal de Montréal.

Même si le CH ne se démarque pas particulièrement au classement, Martin St-Louis, comme Suzuki, semble faire l’unanimité dans le vestiaire.