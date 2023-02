Changement chez Soccer Québec: Le directeur général Mathieu Chamberland s’en va chez Canada Soccer

Le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland, quitte la fédération québécoise pour rejoindre Canada Soccer.

Chamberland a accepté le poste de chef de l’exploitation de l’organisme gouvernant le soccer au Canada.

Il était entré chez Soccer Québec en 2014 comme directeur de l’arbitrage et est devenu directeur général par intérim en 2016. Il est officiellement devenu DG en 2018.

Mathieu Chamberland quittera officiellement son poste le 10 mars prochain et c’est son adjoint actuel, Olivier Plante, qui assurera l’intérim.

Progression

Pour Chamberland, qui n’est âgé que de 36 ans, il s’agit d’une belle progression professionnelle.

« Je suis très choyé. Il y avait un processus enclenché depuis octobre et c’est en janvier que ça s’est réglé », confie-t-il lors d’un entretien téléphonique.

« C’est un défi que j’entrevois avec beaucoup d’excitation. J’arrive à un moment où le soccer canadien est en ébullition. Les hommes sont allés à la Coupe du monde, les filles vont y jouer cet été et elles ont remporté l’or olympique.

« Je vais pouvoir vivre une Coupe du monde à la maison en faisant partie de l’équipe et c’est très excitant. C’est une offre que je ne pouvais pas refuser. »

Cette progression est la seule raison qui l’a incité à quitter un poste qu’il appréciait.

« Ça faisait cinq ans que j’étais à la direction générale, j’y étais très heureux et je pars seulement pour la progression de ma carrière. Je vais toujours être reconnaissant envers Soccer Québec qui m’a donné une chance quand j’étais jeune. Ils m’ont laissé progresser et faire des erreurs. »

Partir en paix

Même si la moitié de son mandat a été marquée par la pandémie, Mathieu Chamberland prend le chemin d’Ottawa l’esprit en paix.

« Je pars heureux de ce que j’ai accompli. Est-ce que j’aurais aimé en faire plus ? Assurément. La maison est propre. On a pu mettre en place des changements organisationnels et au sein de la gouvernance. »

D’ailleurs, la pandémie a été significative pour l’unité de sa fédération.

« Elle a montré à quel point la grande famille du soccer québécois a su se débrouiller.

« Il y a beaucoup de passion, on le ressent chez nos membres, il y a une belle diversité parce que c’est un sport qui est pratiqué par les garçons, les filles et les communautés culturelles. »