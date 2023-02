Combien rapportera votre REER?

Incroyable ! Selon le 13e sondage annuel du Groupe financier BMO (Banque de Montréal) sur la retraite, les Canadiens pensent qu’il leur faudra accumuler 1,7 million $ pour prendre leur retraite.

S’ils ont besoin d’accumuler une telle montagne d’argent en vue de la retraite, laissez-moi vous dire que bien peu de Canadiens y parviendront.

D’après le sondage, les Canadiens détiendraient en moyenne dans leur REER à peine un capital de 144 613 $. Au Québec, la moyenne descend à seulement 125 751 $.

Vous conviendrez qu’on est excessivement loin du capital supposément requis pour prendre financièrement sa retraite en toute quiétude.

La réalité

L’accumulation de 1,7 million $ de capital-retraite est inaccessible pour la très grande majorité des Canadiens. Selon BMO, les Canadiens ne contribuent à leur retraite qu’à hauteur de 7058 $ en moyenne par année. Au Québec, la contribution annuelle moyenne n’est que de 6155 $.

Prenons pour hypothèse que les contributions annuelles au REER s’échelonnent sur 35 ans, c’est-à-dire de 30 à 65 ans.

Voici le capital qui sera accumulé par tranche de 1000 $ de cotisation, selon que le rendement obtenu avec notre REER s’élève de 5 % à 7 %.

Pour obtenir un tel rendement à très long terme, il faut prendre des risques, en investissant notamment dans un portefeuille diversifié.

À 5 % de rendement annualisé, une tranche de cotisation annuelle de 1000 $ dans son REER procurera au bout de 35 ans un capital de 90 320 $. À 7 %, le capital atteindra les 138 240 $.

Avec sa cotisation REER moyenne de 6155 $, le travailleur québécois pourra accumuler la somme totale de 555 920 $ s’il réussit à faire croître son capital à un taux annualisé de 5 %. Dans le cas d’un rendement annuel composé de 7 %, le capital atteindrait les 850 867 $.

Comme vous pouvez le constater, on est loin du capital de 1,7 million $ dont les Canadiens estiment avoir besoin idéalement pour prendre leur retraite en toute quiétude.

Je ne veux pas vous décourager, mais pour pouvoir accumuler un capital REER de 1,7 million $ en 35 années de cotisation à son REER, il faudrait investir annuellement 18 822 $ si le rendement obtenu est de 5 % par année.

Avec un rendement annualisé de 7 %, on atteindrait le seuil de 1,7 million $ avec une cotisation annuelle de 12 297 $.

Combien encaisserez-vous ?

Combien rapporterait le REER idéal de 1,7 million $ dont croient avoir besoin les Canadiens, d’après le sondage de BMO ?

Dans l’hypothèse où l’on commence à encaisser son REER à partir de 65 ans, et que les retraits s’échelonnent sur 25 années (jusqu’à 90 ans), voici le montant annuel qu’il sera possible de retirer jusqu’à l’épuisement du capital REER.

En présumant que le capital continuera de rapporter 5 % par année, le retraité pourra encaisser annuellement 7095 $ par tranche de 100 000 $ de capital REER.

Avec un rendement de 7 %, le retrait annuel s’élèverait à 8581 $ par tranche de 100 000 $ de capital accumulé.

C’est donc dire qu’avec 500 000 $ de capital REER, un retraité pourrait encaisser de 35 475 $ à 42 905 $ durant les 25 années de sa retraite.

Avec un capital de 1 million $, ce serait évidemment le double, à savoir de 70 950 $ à 85 810 $.

Et à 1,7 million $ de capital, on parle de retraits annuels allant de 120 615 $ à 145 877 $.

La main du fisc

Fait très important : il s’agit là de retraits bruts, c’est-à-dire avant la ponction des impôts par les gouvernements de Québec et d’Ottawa.

Juste pour vous donner une petite idée de ce qu’il reste dans nos poches après le paiement des impôts, voici, plus haut, selon la firme Raymond Chabot Grant Thornton, le montant des impôts et les taux effectifs d’impôts (fédéral + provincial) qui seront perçus en 2023 sur le revenu imposable des Québécois. Les données fiscales ci-haut, tiennent seulement compte de la déduction des montants personnels de base (14 389 $ au fédéral et 16 143 $ au provincial) et de l’indexation des tables d’impôt.

Ne partez pas en peur ! Il s’agit ici d’un premier aperçu de ce qui nous attend. Selon le statut fiscal de chacun (seul, monoparental, conjoint, 65 ans ou plus, etc.), la charge finale sera moins élevée que les montants figurant dans le tableau.

Les personnes âgées, par exemple, auront droit à une déduction en raison de l’âge de 8396 $ au fédéral et de 3614 $ au provincial. À cela s’ajoute une déduction pour revenu de pension de 2000 $ au fédéral et de 3614 $ au provincial. Québec offre également un montant de 2000 $ à titre de crédit d’impôt pour soutien aux aînés.

Les revenus des retraités

Selon les plus récentes données fiscales compilées par Revenu Québec, soit celles de l’année d’imposition 2019, le nombre de particuliers de 65 ans et plus qui gagnaient moins de 25 000 $ s’élevait à 771 846, soit 45,9 % de tout ce groupe d’âge.

Dans la tranche de revenu de 25 000 $ à 50 000 $, le nombre atteignait les 541 775 (32,2 %).

C’est donc dire que 4 aînés sur 5 (78,1 %) vivent avec moins de 50 000 $ par année.

Des aînés avec des revenus de 50 000 $ à 70 000 $, Revenu Québec en a dénombré 199 504 (11,9 %). Quelque 95 487 (5,7 %) ont rapporté un revenu allant de 70 000 $ à 100 000 $.

Et au-dessus de 100 000 $, le nombre de 65 ans et plus se limitait à 74 154 (4,3 %).