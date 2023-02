Conséquence d’un temps des fêtes bizarre

Contrairement aux deux derniers Noëls (2021 et 2022), notre famille a renoué cette année avec la tradition du repas des fêtes. Ça s’est tenu chez ma sœur aînée, vu que notre père est décédé pendant la pandémie, et que notre mère n’a plus la force ni l’espace pour nous recevoir les trois, avec nos familles de deux enfants chacun.

Je ne sais pas si c’est la longueur de la pandémie qui a creusé un tel fossé, mais ce fut comme une soirée qui se passait entre étrangers. Ma sœur agissait comme si elle s’était sentie obligée de recevoir, nous, les invités on avait du mal à trouver des choses à se dire, et notre mère fatiguait au contact des enfants. Pensez-vous que nous sommes une famille foutue à jamais ?

Anonyme

Probablement pas foutue, mais en grand besoin d’apprivoiser les changements occasionnés par la pandémie. Pourquoi ne pas reprendre contact les uns avec les autres dans le cadre de rendez-vous plus intimes, comme deux personnes à la fois par exemple, en privilégiant chacun votre mère d’abord ?