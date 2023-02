Tourisme à Québec: des hôtels affichent complet cette fin de semaine

La fin de semaine s’annonce très profitable pour le tourisme à Québec: les hôteliers et les restaurateurs sont impatients à l’idée de renflouer les coffres, après des années de vaches maigres en raison de la COVID.

Les astres sont parfaitement alignés pour que l’industrie batte son plein dans les prochains jours, particulièrement au centre-ville.

Deux évènements majeurs, le Carnaval de Québec et le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, font un grand retour à leur forme régulière au même moment.

La Saint-Valentin, qui aura lieu mardi, en ajoute une couche.

«Ça aurait été bien si on avait pu décaler l’un des trois, blague le copropriétaire du restaurant L’Atelier de Grande Allée, Jonathan Ollat. C’est une très grosse fin de semaine qui s’annonce, on s’attend à un très bon achalandage avec le défilé qui passe juste devant.»

«Aux oiseaux»

Pour sa part, la propriétaire des hôtels Champlain et Jardin Sainte-Anne, de l’Auberge Place d’Armes et de la Brasserie française chez Jules, Michelle Doré, affirme que si elle ne faisait pas face à des défis liés à la main-d’œuvre, elle serait «aux oiseaux».

«On se sent presque revivre. Le retour du Tournoi pee-wee nous fait particulièrement du bien.»

Même si l’afflux de clientèle apportera son lot de difficultés dans ses établissements, elle soutient qu’il s’agit «d’un beau problème».

Même son de cloche pour Michel Côté, propriétaire du Clarendon, qui ne compte qu’une poignée de chambres à disposition pour cette fin de semaine.

«Le retour des évènements est vraiment marquant, ça n’a rien à voir avec les années précédentes. On aura besoin de cinq autres périodes comme celle-là pour recouper nos pertes.»

Tourisme hivernal

D’après le directeur de l’Hôtel Le Priori, Erwan Franchet, les efforts de promotions de Destination Québec Cité pour faire de la capitale l’emplacement par excellence pour le tourisme hivernal commencent à porter ses fruits.

«Il y a un engouement évident cet hiver. On dirait que les gens ont réappris à aller jouer dehors avec la pandémie et Québec est un excellent endroit pour cela.»

Jonathan Ollat a lui aussi observé un «retour bienvenu» de la clientèle touristique et d’affaires depuis l’automne 2022.

«Même si en général les gens sortent moins, on voit qu’ils retrouvent de plus en plus leurs vieilles habitudes», conclut-il.

Des affaires d’or pour eux en février

Taux d’occupation de 85 à 90 % prévu cette fin de semaine selon l’Association hôtelière de la région de Québec

Plusieurs hébergements complets pour les deux prochains jours

80 % de chambres occupées lors de la fin de semaine dernière malgré le froid extrême