En route vers le Super Bowl: Sirianni retrouve celui qui l’a viré

PHOENIX | La vie fait parfois drôlement les choses. Quand Andy Reid a été nommé à la barre des Chiefs en 2013, il a fait le ménage parmi le personnel d’entraîneurs en place. Dans le lot se trouvait un jeune entraîneur des receveurs nommé Nick Sirianni. Place aux retrouvailles, au Super Bowl 57 !

Sirianni est rapidement retombé sur ses pieds à l’époque et a fait son petit bonhomme de chemin, avant que les Eagles le nomment entraîneur en chef, en janvier 2021.

Aujourd’hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sirianni a guidé les siens à deux reprises en éliminatoires et il n’est qu’à une victoire du Saint-Graal, contre l’équipe de l’homme qui lui a montré la sortie.

À l’époque, Sirianni était bien implanté à Kansas City depuis 2009, il gravissait tranquillement les échelons et avait même rencontré celle qui allait devenir son épouse. Dix ans plus tard, il reconnaît que cet événement a forgé sa personnalité.

« Est-ce que ça laisse un peu de frustration ? Oui, sur le coup c’est sûr. Mais ça m’a aidé à devenir qui je suis comme coach et comme personne. Je me botte encore plus les fesses pour être toujours meilleur. Évidemment qu’on n’oublie pas ces choses », a raconté Sirianni cette semaine.

Pas d’esprit de vengeance

Cela étant dit, Sirianni n’a pas ruminé longtemps. Il est vite tombé dans les bonnes grâces de Frank Reich. Lorsque celui-ci est devenu le pilote des Colts, il a amené son complice avec lui à Indianapolis à titre de coordonnateur offensif.

Maintenant qu’il dirige une équipe à son tour depuis deux ans, Sirianni voit plutôt du positif dans la manière dont Reid l’a traité il y a 10 ans.

« Il a été très bon pour moi parce qu’il a pris la peine de me rencontrer et de m’expliquer. Il n’avait pas à faire ça, mais il l’a fait parce qu’il est un bon entraîneur et une bonne personne. Je suis reconnaissant, même si en ce moment-là je n’étais pas content.

« J’ai eu à prendre le même genre de décision quand je suis devenu entraîneur-chef à mon tour et cette brève rencontre avec coach Reid m’a aidé quand j’ai dû moi aussi annoncer des mauvaises nouvelles », a réfléchi le pilote des Eagles.

Un choix décrié

Lorsqu’il a été nommé entraîneur-chef, Sirianni n’était clairement pas un candidat vedette. Sa conférence de presse d’introduction a été tournée au ridicule et certains médias acerbes de Philadelphie ont parlé de lui comme d’un « entraîneur de deuxième ordre ».

Celui qui sera son vis-à-vis dimanche, Andy Reid, a lui-même dirigé 14 ans à Philadelphie et connaît bien les joies et difficultés de ce marché.

« J’ai aimé chaque minute de mon temps à Philadelphie avec les Eagles. Nos chemins sont séparés, mais je ne retiens que du positif, même si c’est un endroit exigeant. Je pense que Nick est un dur, mais qui sait aussi s’amuser. Il a la personnalité parfaite pour diriger là-bas », a-t-il dit.

En dehors de la boîte

Après la victoire en finale de la conférence nationale à laquelle Le Journal a assisté à Philadelphie, le propriétaire des Eagles Jeffrey Lurie se réjouissait, dans le vestiaire, d’avoir embauché Sirianni envers et contre tous.

« Il faut aller en fonction de ce qui te semble bien, plutôt que ce qui a du sens pour répondre aux attentes extérieures. Il ne faut jamais se fier aux perceptions publiques », a-t-il fièrement lancé.

Incidemment, Lurie est le même qui avait montré la porte à Reid en 2012, dans un divorce parfaitement amical.

« Andy et Nick sont tous les deux merveilleux. Andy est un entraîneur digne du Temple de la renommée. Nick est aussi formidable et j’apprécie la relation que j’ai avec les deux. Je continue de souhaiter tout le meilleur à Andy. Nous sommes demeurés très proches, le fait d’avoir à jouer contre lui, c’est incroyable », a souri le proprio.

Quand même toute une histoire de retrouvailles, que ce Super Bowl 57 !

Le centre des deux quarts

Photo AFP

Creed Humphrey est déjà l’un des meilleurs joueurs à la position de centre dans la NFL, mais il se distingue d’une manière encore plus unique dans le cadre du Super Bowl.

Humphrey a solidifié le cœur du front des Chiefs depuis son arrivée en 2021. Le quart-arrière Patrick Mahomes ne se passerait plus de ses précieux services.

Fait plutôt particulier, ce même Humphrey a aussi été le protecteur du quart-arrière adverse, Jalen Hurts, des Eagles.

Avant de faire le saut dans la NFL, Humphrey évoluait avec les Sooners de l’Université de l’Oklahoma, dans la NCAA, où il a été le coéquipier de Hurts en 2019.

Combien de centres dans l’histoire du Super Bowl peuvent prétendre qu’ils ont remis le ballon aux deux quarts-arrières en vedette ?

« Je suis le seul qui a fait des remises aux deux, donc j’imagine que ça fait de moi un expert sur eux », a rigolé le costaud gaillard.

Des qualités similaires

Puisqu’il a été dans le feu de l’action avec Mahomes et Hurts, Humphrey s’attend à ce que le duel soit relevé et que les deux vis-à-vis soient au summum de leur préparation.

« Il y a des raisons qui font en sorte qu’ils sont aussi bons. Tous les deux, ils sont hypercompétitifs. Tous les deux possèdent l’habileté de lire rapidement les défenses devant eux sur le terrain.

« Ils font un bon travail pour comprendre le schéma défensif devant eux. C’est souvent un trait chez les meilleurs quarts-arrières. Je peux dire que j’ai été extrêmement chanceux avec ces deux-là », a-t-il mentionné.

Habitué à l’improvisation

L’autre qualité commune, c’est que Mahomes et Hurts sont tous les deux très athlétiques. Ils ont le don de créer des jeux à partir de rien en se déplaçant avec aise pour se donner du temps.

Humphrey est devenu un grand habitué de cette méthode, d’autant plus qu’il a aussi été le centre d’un autre quart-arrière mobile en Oklahoma, soit Kyler Murray (aujourd’hui avec les Cardinals).

« Avec des quarts mobiles comme eux, tu sais qu’il faut bloquer ton joueur plus longtemps. Ce n’est pas comme avec d’autres où tu te dis que la passe part tout de suite. Ça fait maintenant partie de ma façon de jouer », a-t-il analysé.

Personne ne va reprocher à Humphrey de ne pas cadrer avec le style. Selon Pro Football Focus, il n’a concédé qu’un sac dans la NFL en 34 matchs. Il admire Mahomes, mais cet amour est assurément réciproque.

Ça mouche chez les Chiefs

Photo Stéphane Cadorette

Un étrange constat se dégage lorsqu’on se présente à l’hôtel des Chiefs pour leurs points de presse : on se les gèle ! C’est impensable en Arizona, mais les Chiefs rencontrent les médias tôt le matin et dans leurs installations, la climatisation est dans le piton ! Au point où plusieurs portent des lunettes parce que leurs yeux coulent, comme le porteur Jerick McKinnon (photo). Mercredi, le plaqueur Chris Jones a même dû quitter son podium à deux reprises en s’excusant parce qu’il devait aller se moucher. Il a d’ailleurs laissé entendre que plusieurs joueurs se disaient congestionnés. Rien pour faire paniquer les fans des Chiefs, mais à surveiller...

Comme en retraite fermée

Photo Stéphane Cadorette

Les Eagles tiennent pour leur part leurs points de presse dans un hôtel très isolé, à une trentaine de minutes du centre-ville de Phoenix, dans le parc du Wild Horse Pass. Sur place, on est loin de l’ambiance urbaine avec le club de golf Whirlwind, qui présente deux terrains de 18 trous dans un décor désertique invitant presque à la méditation. La sécurité est très présente sur les lieux et chaque voiture doit attendre l’autorisation avant de s’approcher du stationnement, dans le long chemin qui mène vers l’hôtel. On est loin du Super Bowl d’il y a 10 ans à La Nouvelle-Orléans, quand les joueurs des Ravens et des 49ers prenaient un bain de foule en plein centre-ville.

Pas de questions pour Rihanna

Photo AFP

Au Super Bowl, les conférences de presse impliquant tous les joueurs et entraîneurs se déroulent rondement, sans chichi. Difficile d’en dire autant de la traditionnelle conférence des artistes de la mi-temps, dont la chanteuse Rihanna était la vedette hier. La NFL a dû aviser les médias de se présenter dans une file d’attente une heure à l’avance pour s’assurer d’une place. L’entrée se faisait ensuite par petits groupes et l’artiste est tellement populaire que plusieurs ont été refoulés derrière les rangées de caméras ou hors de la salle. Toute cette gymnastique pour qu’ensuite, aucune question ne soit autorisée ! Une faune bien particulière...