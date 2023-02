Faire revivre L’Osstidcho

Plus de 50 ans après L’Osstidcho, un film documentaire se prépare sur le mythique spectacle qui regroupait Yvon Deschamps, Robert Charlebois, Louise Forestier et Mouffe.

« Tout le monde est là. On revivra le spectacle à travers leurs regards », lance le réalisateur Louis-Philippe Eno qui est à la barre de ce projet de film documentaire qui racontera l’histoire de L’Osstidcho. Il fait référence aux quatre artistes originaux de ce spectacle présenté en 1968 et 1969 : le chanteur Robert Charlebois, l’humoriste Yvon Deschamps, la chanteuse Louise Forestier et l’actrice et parolière Mouffe.

Le titre de ce film, qui portera sur ce spectacle hybride (alliant musique et numéros d’humour) devenu un événement marquant dans l’histoire culturelle du Québec, est encore tenu secret. Le film est en ce moment en période de montage.

Encapsuler la mémoire collective

Dans une même optique « d’encapsuler la mémoire collective », le réalisateur de 42 ans œuvre également sur un second projet de film documentaire. Celui-ci portera uniquement sur Robert Charlebois.

Louis-Philippe Eno a commencé à suivre le chanteur de 78 ans un peu avant la pandémie afin de recueillir ses confidences depuis sa maison en Guadeloupe et celle de Morin-Heights, au Québec. Le duo s’envolera aussi sous peu pour la France où l’artiste livrera des concerts à Paris.

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

« C’est une légende, il n’y a pas deux Robert, lance celui qui réalise ce film de manière personnelle, sans subvention. Il est vraiment inspirant comme homme et comme artiste. C’est lui, moi et ma caméra. »

Le réalisateur croit que « nous avons un devoir de mémoire collective à faire ». Ce que pense aussi la femme de Robert Charlebois, Laurence, sur qui il a pu compter pour convaincre l’artiste qu’un documentaire le mettant en vedette était d’intérêt public.

Documentaires et vidéoclips

Louis-Philippe Eno a déjà travaillé sur quelques projets avec le chanteur de J’t’aime comme un fou. C’est lui qui a réalisé la captation du spectacle Robert en CharleboisScope (récipiendaire du Félix du spectacle de l’année en 2020) et celle du concert Charlebois à Ducharme, diffusé sur les ondes de Télé-Québec.

Réalisateur connu dans le monde de la musique au Québec, Eno réalise les vidéoclips du groupe Les Trois Accords depuis plus de 20 ans, dont le plus récent, Internet.

Il travaille aussi de manière régulière avec le chanteur Dumas, son grand ami depuis qu’il a 18 ans.

Il est également l’homme derrière des vidéoclips du groupe Les Cowboys fringants, dont L’Amérique pleure ainsi que le film qui s’en est suivi. L’Amérique pleure – le film, un concert-événement à grand déploiement qui a été enregistré en pleine nature et qui a été créé à partir de 16 chansons du riche répertoire du groupe.