Harcèlement post-achat

Au cours des derniers mois, je me suis procuré une petite Chevrolet Bolt EV dont je suis satisfait. Une voiture électrique toute simple, efficace, qui sera d’ailleurs le sujet de notre prochaine émission du Guide de l’auto, diffusée le 18 février sur TVA. Il me faut souligner qu’il ne s’agit pas du premier véhicule Chevrolet que je me procure, puisque j’ai aussi fait l’achat d’un «jouet d’été», une Camaro. Deux véhicules diamétralement opposés, et que j’apprécie pour des raisons bien distinctes.

Pour donner suite à l’achat d’un nouveau véhicule, vient généralement un sondage. Ce que l’on appelle dans le jargon un CSI (Custom Survey Index), ce qui permet essentiellement au concessionnaire et au vendeur de gagner des points, ou d’en perdre, vis-à-vis de son constructeur.

Ce sondage, envoyé quelques semaines après l’acquisition, prend parfois près d’une trentaine de minutes à compléter, temps que j’accorde avec joie puisque cette industrie me tient à cœur. Maintenant, s’il me fallait prendre autant de temps pour répondre à des questions après l’achat d’électroménagers, je serai honnête en vous disant que ça n’arriverait pas.

Puisque je possède un iPhone et que je suis également abonné à Spotify, souscrire à la radio satellite Sirius XM ne me passait pas par la tête. Un produit certes intéressant si vous êtes très souvent à bord de votre véhicule et que vous n’avez aucun abonnement parallèle sur votre appareil mobile, mais qui – dans mon cas – me serait totalement inutile.

Lorsqu’un représentant Sirius XM m’a contacté par téléphone pour m’offrir un forfait, j’ai donc refusé. Durant cette même semaine, j’allais recevoir une lettre postale et deux courriels, me vantant l’abonnement. Puis, la semaine suivante, un deuxième appel, pour les mêmes raisons. Au bout de quatre semaines, un troisième appel qui, je l’avoue, m’a fait hausser le ton.

Parce que visiblement personne n’ajoute de notes au dossier. Et puis, cette semaine, j’en recevais un quatrième. Quatre appels, après seulement dix semaines de possession, puisque la Bolt EV m’a été livrée le 23 novembre 2022.

Mon regret à ce jour est de ne pas avoir conservé toutes ces lettres envoyées par la poste, ou encore ces courriels promotionnels. Remarquez, je pourrais sans doute les retrouver dans la corbeille, mais la conclusion que j’en fais est simple. Sirius XM est une entreprise à la dérive qui harcèle tous ceux qui s’achètent des véhicules neufs pouvant recevoir ce service. Je me suis d’ailleurs dit que si je possédais une agence de recouvrement, j’irais certainement recruter des employés chez Sirius XM. Parce qu’ils ont du talent. Remarquez, ils ne m’ont toujours pas convaincu.

Cet irritant n’est évidemment pas la faute de General Motors, bien qu’une entente commerciale soit clairement présente entre les deux entités. Toutefois, il en va autrement de OnStar. Le service d’assistance routière, de navigation et de repérage, intégré dans les véhicules GM. Un autre service vendu par abonnement, dont les coûts peuvent varier de 15$ à 50$ mensuellement, pour des trucs qui sont à 90% intégrés dans votre téléphone mobile... Une technologie jadis pertinente et avant-gardiste, mais qui me semble aujourd’hui aussi nécessaire qu’un cadenas de vélo sur la porte d’un coffre-fort.

Hélas, les employés de OnStar sont eux aussi très insistants. Et dans ce cas, il s’agit d’employés de General Motors. Un premier appel de courtoisie, puis un second après un mois. Dans l’optique de nous offrir l’extension du forfait gratuit pendant 30 jours, lequel serait également gratuit 60 jours supplémentaires, à condition de céder un numéro de carte de crédit. Bien sûr!

Je l’avoue, j’ai appuyé sur le bouton OnStar de ma voiture, me menant au service à la clientèle. Au bout du fil (au sens figuré), le représentant m’a déballé tout son baratin. Encore une fois, de nombreux services, lesquels peuvent pour la plupart être effectués par mon appareil mobile. D’ailleurs, saviez-vous qu’en cas d’accident, l’iPhone peut détecter un mouvement brusque, un bruit, et téléphoner directement aux services d’urgence? Voilà un des meilleurs arguments de vente de OnStar, qui clairement, voit sa liste d’abonnés diminuer chaque jour. S’il s’agissait d’une technologie à ce point avantageuse, ne croyez-vous pas que les autres constructeurs proposeraient eux aussi un équivalent?

Conséquemment, voici donc mon souhait. Que lors de la prise de possession d’un nouveau véhicule, on doive autoriser par signature une entreprise à nous solliciter pour ce genre de vente. Parce que même si le service au concessionnaire est impeccable et que la satisfaction du produit y est, le sondage de satisfaction à la clientèle (CSI) auquel je fais référence au début de cet article, peut se voir teinté par l’exagération de ces entreprises, qui nous harcèlent littéralement.