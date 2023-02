L'Ancienne-Lorette: hausse de la taxe de bienvenue

La Ville de L’Ancienne-Lorette augmente sa «taxe de bienvenue» sur les transactions immobilières de 500 000 $ et plus, emboîtant le pas à plusieurs autres grandes villes comme Québec et Lévis.

Depuis le 1er février dernier, les acquéreurs de terrains, résidences, immeubles commerciaux ou industries, doivent désormais payer davantage pour les transactions supérieures à un demi-million $.

Les droits de mutation pour toute transaction immobilière s’élèvent désormais à 2 % pour la tranche d’imposition située entre 500 000 $ et 750 000 $, comparativement à 1,5 % auparavant. Le pourcentage augmente ensuite rapidement à 2,5 % pour la tranche de 750 000 $ à 1 M$ et à 3 % pour les transactions de plus de 1 M$.

La classe moyenne épargnée

«Il s’agit d’une source de revenus qui s’inscrit dans l’objectif, visé et atteint, de maintenir le taux de taxation au plus bas, tout en limitant l’impact sur la classe moyenne», expose la directrice des communications de la Ville de L’Ancienne-Lorette, Caroline Fortin-Dupuis.

L’Ancienne-Lorette est plus gourmande que la Ville de Québec, laquelle a également annoncé une hausse de la taxe de bienvenue en fin d’année 2022, mais elle l’est moins que la Ville de Lévis qui facture 3 % au-delà du seuil de 500 000 $.

À Québec, par exemple, le taux de 3 % s’applique seulement aux transactions de plus de 2 M$. Moins d’une transaction sur dix, évalue-t-on, dépasse le seuil d’imposition de 500 000 $.