Homme écrasé à mort à Laval: comment s’assurer que notre abri d’auto est sécuritaire?

La mort d’un homme écrasé par son abri d’auto à Laval, vendredi après-midi, appelle à la prudence. Si les «abris tempos» sont faits pour protéger votre véhicule des intempéries, ils peuvent aussi être à l’origine d’un drame évitable.

Sous le poids de la neige, l’abri d’auto peut s’affaisser et causer des dommages non seulement au véhicule, mais aussi aux personnes qui se retrouvent sous la toile. Voici quelques précautions à prendre pour que votre abri soit en tout temps sécuritaire.

Déneiger fréquemment

Il n’y a pas de recette miracle pour savoir quand déneiger son abri d’auto. Toutefois, il faut éviter d’accumuler plus de 6 à 8 cm de neige, affirme le président d’Abris Québec, Éric Michaud.

«Même dans ma rue, je vois des gens qui vont déneiger l’abri d’auto à la dernière minute. Malheureusement, ce qui se passe avec le temps, c’est que le 6 cm qui ne dérangeait pas au début va se transformer en 10 cm avec une tempête», explique-t-il.

Pour ce qui de la pluie verglaçante, il affirme qu’il est primordial de déneiger son abri d’auto au début ou un peu avant l’averse, pour éviter que la neige se gorge d’eau.

Pas d’exception pour les dômes!

Les propriétaires d’abris d’auto en forme de dôme vont souvent penser à tort qu’ils n’ont pas besoin de les déneiger, puisque la neige tombe seule. Selon M. Michaud, cette croyance populaire peut mettre des gens à risque.

«Ce n’est pas vrai. Il faut les déblayer aussi ! D’ailleurs, j’ai moi-même deux abris d’auto et j’ai choisi des murs droits, parce que c’est plus solide. Peu importe le modèle, l’important, c’est de ne jamais accumuler trop de neige», ajoute-t-il.

Les pelles? C’est non, sauf exception

Le passage d’une violente tempête a laissé plusieurs centimètres de neige sur l’abri d’auto... Il pourrait être tentant d’attraper la pelle pour enlever la plus grosse partie. Pour éviter des dommages à la toile, il faudrait toutefois éviter.

«Encore là, il y a des nuances. Si tu as un abri simple et que tu utilises la pelle délicatement, il ne devrait pas y avoir de dommage. Mais dans les faits, je fais souvent des réparations de toile et je vois bien que les gens ont trop attendu pour déneiger et qu’ils ont dû utiliser la pelle, donc endommager la toile», raconte Éric Michaud.

Pour la prochaine semaine, Dame Nature semble accorder une pause aux abris «tempo», mais il n’y a jamais de mal à se préparer pour la prochaine bordée de neige!