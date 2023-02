Photo fournie par Frédéric Lavoie

Le cocktail de La Cellule, qui a fait son grand retour le 26 janvier dernier au Terminal du Port de Québec, a été marqué par une somme record de 300 000 $ qui a été remise à la Fondation du CHU de Québec pour la première implantation, au Québec, de deux microscopes robotisés en salle de bronchoscopie pour l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. La Cellule, experte en réseautage, est formée de jeunes professionnels dynamiques, engagés, qui éveillent et conscientisent un nouveau bassin de donateurs de la relève, âgés de 25 et 40 ans, à l’importance de s’impliquer financièrement dans le domaine de la santé, lors d’activités philanthropiques. Depuis 2014, c’est un total de 1 million de dollars que La Cellule a récoltés afin de rendre les soins de santé prodigués aux patients plus humains, d’améliorer le confort de ces derniers en milieu hospitalier et de faciliter l’acquisition d’équipements hautement technologiques dans les unités de soins.

Femme au grand cœur

Photo fournie par la famille

Joyeux anniversaire de naissance à Rosanne Thorn (photo), native de la paroisse de Stadaconna (Québec) mais qui demeure depuis plusieurs années dans l’arrondissement Beauport. Cette femme au grand cœur qui est toujours prête à aider tout le monde, célèbre aujourd’hui ses 80 ans. Son mari, Jean-Guy Boulet, ses enfants Josée (conjoint, Steve) et Martin (conjointe, Maryline) ainsi que ses trois petits enfants (Olivier, Anthony et Britany) désirent lui souhaiter une très belle journée d’anniversaire.

Prix Grand diplômé

Photo fournie Fondation UL

Jean-Stéphane Bernard (photo) figure parmi les six lauréates et lauréats du prix Grand diplômé 2023 décerné par la Fondation de l’Université Laval (UL) dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables. Reconnu pour ses qualités de diplomate, M. Bernard est président-directeur général de LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec. Diplômé de la Faculté des sciences de l’administration, il a occupé plusieurs postes d’importance au sein du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Il a d’abord été directeur du Bureau du Québec à Washington de 2007 à 2011, ensuite délégué du Québec en Nouvelle-Angleterre en 2011-2012, puis sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales de 2012 à 2014 et, enfin, sous-ministre de 2014 à 2018. Il a également occupé les fonctions de secrétaire général associé aux relations canadiennes en 2018-2019, avant d’être nommé à la tête de LOJIQ.

Anniversaires

Photo fournie par Photo Chambre des Communes

Dominique Vien (photo), députée fédérale (Parti conservateur) de la circonscription de Bellechasse–Les Etchemin–Lévis... Kim Rusk, animatrice québécoise à la télévision et à la radio, 39 ans... Natasha St-Pier, chanteuse québécoise, 41 ans... Mario Jean, humoriste québécois, 58 ans... Greg Norman, ex-golfeur australien de la PGA, 68 ans... Jacques L’Heureux, acteur québécois (Passe-montagne), 70 ans... Mark Spitz, nageur américain, record de 7 médailles d’or aux JO de Munich en 1972, 73 ans... L’honorable Louise Arbour, ex-juge à la Cour suprême du Canada, 76 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 10 février 2022 : Maurice Clermont (photo) 77 ans, député libéral de la circonscription de Mille-Îles à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2008... 2021 : Larry Flynt, 78 ans, magnat du porno, fondateur du magazine Hustler et défenseur autoproclamé de la liberté d’expression... 2020 : Claire Bretécher, 79 ans, dessinatrice française de BD (Les Frustrés et Agrippine)... 2019 : Michael Wilson, 81 ans, ancien ministre fédéral du Parti progressiste-conservateur... 2018 : Jóhann Jóhannsson, 48 ans, musicien et compositeur islandais... 2017 : Mike Ilitch, 87 ans, propriétaire des Red Wings (LNH) et des Tigers de Detroit (LAB)... 2016 : Andrew L. Lewis, Jr., 84 ans, ancien Secrétaire aux Transports des États-Unis... 2014 : Shirley Temple, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine... 2010 : Charles Baillargeon, 92 ans, le dernier homme fort de la célèbre famille Baillargeon de Saint-Magloire... 2008 : Roy Scheider, 75 ans, acteur américain (Les Dents de la mer)... 2007 : Douglas Orr, 82 ans, le père de Bobby Orr... 1999 : Yvon Dufour, 68 ans, comédien québécois.