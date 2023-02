La Russie a probablement perdu la moitié de ses chars lourds en Ukraine, selon Washington

La moitié des chars lourds russes ont probablement été détruits ou capturés par l’Ukraine, a affirmé vendredi une responsable du Pentagone.

La Russie a «probablement perdu la moitié de sa principale réserve de chars de combat lors de batailles et de captures par les Ukrainiens», a affirmé Celeste Wallander lors d’un événement en ligne pour le Center for a New American Security.

Cette estimation de Mme Wallander, qui n’a pas fourni de chiffre exact quant à la perte de chars par la Russie depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022, intervient au moment où Kyïv s’apprête à recevoir des chars lourds de ses alliés occidentaux.

Le Royaume-Uni a indiqué que ses chars Challenger 2 seront déployés en Ukraine en mars, tandis que l’Allemagne et ses alliés comptent envoyer leur bataillon de chars Leopard 2 à Kyïv d’ici avril.

Washington a aussi promis un bataillon de 31 Abrams mais ils devraient prendre plus de temps à être acheminés jusqu’en Ukraine.