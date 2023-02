L’Armada ne peut résoudre l'énigme du Phoenix

L’Armada de Blainville-Boisbriand a encaissé un quatrième revers en autant de matchs face au Phoenix de Sherbrooke cette saison, s’inclinant cette fois par la marque de 6 à 1, vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Les visiteurs se sont imposés tôt dans l’affrontement lorsque Marc-André Gaudet s’est fait complice du 11e de la saison d’Anthony Munroe-Boucher.

Cinq joueurs différents ont mis leur grain de sel dans la rencontre pour la formation de l’Estrie. Il s’agit de Cole Huckins, Justin Gill, David Spacek, Jacob Melanson et Tyson Hinds.

Alex Blais a été l’unique marqueur pour les hommes de Bruce Richardson. Profitant d’une attaque massive lors du deuxième engagement, le natif de Saint-Colomban a complété une superbe pièce de jeu préparée par Justin Carbonneau et Anri Ravinskis pour déjouer Samuel St-Hilaire.

L’Armada sautera sur la patinoire samedi alors qu’elle recevra la visite des Eagles du Cap-Breton.

Les Voltigeurs continuent sur leur lancée

À Drummondville, les Voltigeurs ont remporté une quatrième victoire de suite, disposant des Mooseheads de Halifax 6 à 4.

L’attaquant Alexandre Doucet s’est illustré dans une cause perdante en inscrivant ses 41 et 42e filets de la saison, en plus d'ajouter une mention d’aide.

Le joueur de centre de la formation du Centre-du-Québec Tristan Roy a lui aussi enfilé l’aiguille à deux reprises pendant ce duel.

Ailleurs dans la LHJMQ

Au Centre Gervais Auto de Shawinigan, le joueur de centre des Cataractes Lorenzo Canonica s’est chargé de l’attaque des siens en inscrivant quatre points, dont deux buts, pour mener son équipe à un triomphe de 5 à 4 face aux Eagles du Cap-Breton.

Au Centre régional K.C Irving de Bathurst, la dégringolade du Titan s’est poursuivie alors qu’il a subi un 12e revers consécutif. Les Wildcats de Moncton ont blanchi la troupe de Gordie Dwyer par la marque de 5 à 0.