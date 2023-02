Le plan du week-end (Super Bowl)

«Il va y avoir du gros football», comme dirait papa! Et la bouffe de doigt comme il se doit : des ailes de poulet, des burgers, des hot-dogs, nachos, côtes levées, sans oublier (Go Eagles!) les fameux Philly cheesesteak. Bref, tous les coups seront permis! Évidemment, vous aurez besoin de quelques bonnes bouteilles pour arroser tout ça. Voici votre plan du week-end.

Buvez moins. Buvez mieux.

Mas des Capitelles, Vieilles Vignes 2020, Faugères, France

23,85 $ - Code SAQ 14719391 - 14 % - Bio

Beaucoup de vin dans le verre avec des notes de fruits noirs et de charbon. Le mourvèdre qui domine apporte des tanins structurés, alors que le carignan et la syrah apportent le corps fruité et velouté. C’est précis, puissant, mais sans lourdeur. Un vin de ligne défensive!

★★★ $$ 1⁄2

Domaine de Mauperthuis, Petit Chablis 2020, France

24,95 $ - Code SAQ 15074571 - 13,5 % - HVE

Bien typé, ce petit-chablis n’a rien de petit! Parfums agréables de poire et d’embrun marin. En bouche, on sent une certaine rondeur qui n’est pas étrangère au millésime solaire. Puis, cette trame saline articulée autour d’une acidité vive. De l’équilibre et beaucoup de plaisir. Servir bien frais.

★★★ $$ 1⁄2

Famille Chasselay, Beaujolais Is Not Dead 2021, France

28,50 $ - Code SAQ 14559913 - 12,5 % - Bio - Nature

Clairement un vin dans la palette de Michel Beauchamp, initiateur du #planduweekend. Du beaujo rebelle, mais qui vous accroche au palais comme au cœur par son fruité éclatant. Un peu de réduction et de perlant en ouverture, mais le vin se met rapidement en place. De la cerise, des fraises, touche de ronce et d’eucalyptus. C’est tonique, vibrant. Picolabilité dans le tapis. Boom !

★★★ 1⁄2 $$$

Domaine Bernard Baudry, Chinon 2020, France

26,45 $ - Code SAQ 10257571 – 13 % - Bio

Les classiques ne meurent jamais. La qualité des vins de ce domaine est à prendre en exemple. Du cab franc comme on aimerait en boire tous les soirs. Du poivron grillé, cassis, un peu de champignon de Paris. La trame fruitée vole la vedette alors que les tanins souples viennent structurer l’ensemble avec élégance. On s’étonne d’avoir autant de profondeur dans un vin à ce prix. Bon maintenant et pour quelques années sans se fatiguer.

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel