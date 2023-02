Patrick Roy fracasse un autre record dans une défaite

Patrick Roy s’est à nouveau approprié un record de la LHJMQ dans une cause perdante des Remparts de Québec, vendredi soir, à Chicoutimi.

Malgré une défaite de 5 à 4 face aux Saguenéens de Chicoutimi, Patrick Roy est devenu l’instructeur en chef ayant derrière la cravate le plus de parties en carrière avec la même franchise. Grâce à son 823e match à la barre des Diables rouges, il a devancé l’ancien pilote des Olympiques de Gatineau Benoît Groulx.

Photo Roger Gagnon

« J’aurais aimé battre ce record dans des circonstances différentes, mais on a eu ce qu’on méritait. On a fait des revirements coûteux. Malgré tout ça, on a eu des chances de gagner ce match », a mentionné celui qui a également atteint le plateau des 500 victoires dans la LHJMQ en janvier.

Photo Roger Gagnon

Profiter de ses chances

La troupe de Roy a dû s’incliner alors que Québec affrontait les « Sags » pour une deuxième fois en deux semaines. Un lent départ et une deuxième période compliquée des Remparts ont permis aux Chicoutimiens de croire à leurs chances jusqu’à la toute fin et de gagner.

Les gros canons de l’équipe ont répondu présents, mais seulement pour la première moitié de la partie. Zachary Bolduc, en avantage numérique, et Théo Rochette se sont assuré de répondre aux Sags qui ont ouvert la marque grâce à Zachary Gravel en première période. Sur le premier but des siens, le gardien William Rousseau a obtenu sa première mention d'aide de la campagne.

Toutefois, le pilote des Remparts a dû se résigner à voir Charles Savoie quitter tôt lors du premier tiers. L’attaquant a été expulsé de la rencontre après avoir entamé une bagarre qui ne s’est jamais concrétisée.

Photo Roger Gagnon

Des « Sags » agressifs

Malgré de belles poussées offensives, les Remparts ont vu leur avance de deux buts s’envoler. Thomas Bégin, lors d’un jeu de puissance, et Romain Rodzinski ont trouvé le fond du filet au cours du second vingt.

Disputant un match ordinaire jusqu’à présent dans la soirée, William Rousseau a mal paru devant sa cage. Après le deuxième filet de Gravel, le natif de Trois-Rivières a laissé sa place à Quentin Miller pendant le troisième engagement.

« Il est dans une mauvaise passe. Il est ordinaire, même s’il a bien joué à Moncton dernièrement. Il va se replacer », a affirmé Patrick Roy tout en mentionnant qu’il utilisera davantage Miller dans les prochains jours.

Photo Roger Gagnon

Les pièces maîtresses de l’entraîneur-chef ont été utilisées à foison, mais celles-ci n’ont pas réussi à déjouer une autre fois Charles-Antoine Lavallée. Malgré le but de Jérémy Langlois qui a donné de l’espoir à son camp, les locaux ont fermé les livres à l’aide de Thomas Desruisseaux.

Photo Roger Gagnon

Chicoutimi a donc mis fin à la séquence de 10 victoires des Remparts. La formation de la Capitale-Nationale croisera le fer avec les Voltigeurs de Drummondville, mardi prochain, au Centre Vidéotron.