Quand les hommes perdent la tête

L’événement d’avant-hier impliquant la mort de deux enfants causée par un homme en détresse au volant de son autobus bouleverse tout le Québec, et bien au-delà.

Mais comment peut-on expliquer une telle motivation de vouloir mettre fin à la vie de jeunes enfants ? Il est évidemment trop tôt pour répondre à cette question, car nous manquons de détails, mais nous savons qu’en général, les hommes qui mettent fin à la vie d’enfants innocents sont couramment envahis d’une colère (parfois délirante) qui motive un besoin de vengeance.

La vengeance

Chez les hommes très violents, on remarque souvent des états de colère et une extrême sensibilité au rejet. Ces individus, qui viennent généralement de milieux familiaux violents et rejetants, ont développé une grande anxiété qui les prédispose à des troubles d’adaptation sociale. En fait, leur handicap affectif favorise leur isolement et cet isolement réactive fortement leur passé d’enfant rejeté. C’est ainsi qu’ils se retrouvent dans un cycle perpétuel de rejet, d’isolement et de détresse psychologique.

Or, chez les hommes vivant une telle détresse, un seul événement (ex. : rupture conjugale, pression au travail, perte financière, etc.) peut devenir la goutte qui fait déborder le vase, car cet événement réactive un trop-plein de blessures refoulées depuis l’enfance.

Ainsi, la détresse ressentie est telle qu’ils arrivent à concevoir la mort d’enfants pour que tous arrivent à ressentir le même niveau de désespoir qu’eux. Une forme de vengeance qui, bien sûr, ne permet aucun apaisement.

Changer le cycle de la violence

Il n’y a malheureusement pas de « pilule miracle » qui fera que l’événement tragique qui vient de se passer n’arrive jamais plus. Toutefois, nous pouvons proposer des pistes de changement. Une première étape est d’amener ces hommes à prendre conscience de leur passé qui active constamment leur colère et leur soif de vengeance.

Une fois conscients de leur état, ils doivent réaliser que leurs réactions émotives en situation de stress n’ont rien à voir avec l’autre devant eux, cette réaction leur appartient totalement.

Autrement dit, ce n’est pas le comportement des autres qui est responsable de leur détresse, mais bien leur façon de penser et de ressentir cette situation. En fait, l’homme en détresse doit arriver à comprendre que la seule implication que les autres ont dans leur problème, c’est qu’ils réactivent leurs vulnérabilités sans le savoir. Ils n’en sont aucunement responsables.

Ainsi, l’homme violent passe d’une perception de contrôle externe (les autres sont la cause de mon problème, je suis donc justifié de me venger) à une perception de contrôle interne (mon passé en est la cause). En fait, l’autre, qui me confronte à ma peur, est même indispensable à ma guérison, car il me ramène sans cesse à prendre conscience de mes pensées et émotions erronées.

Il est donc important, pour chacun de nous, de prendre le temps de nous attri-buer un contrôle interne dans ce que nous vivons. Nous devons comprendre et ressentir que nous sommes la clef de notre évolution. Il ne faut pas attendre après les autres pour s’améliorer. Tous les éléments qui composent votre réalité changeront si vous apprenez à vous responsabiliser de vos souffrances. Réalisez à quel point les personnes qui vous confrontent à vos limites sont importantes, car sans elles nous ne serions pas sollicités à changer, à évoluer. Et n’oublions jamais que chaque crise constitue une opportunité de changement.

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph. D. Professeur de psychologie Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu